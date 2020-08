Regatas: remeros participaron de una jornada de aprendizaje sobre reglaje

Compartir

Los remeros del Club de Regatas Corrientes asistieron a un taller sobre reglaje y medición oficial de botes. Participaron remeros másters y un ex entrenador.

El pasado sábado por la tarde, en la terraza del Club de Regatas Corrientes, se realizó un taller sobre reglajes de botes, encabezado por el coordinador de la disciplina, Harris González Escobar, y con el apoyo de toda la Subcomisión.

El taller permitió que los remeros adquieran conocimientos teóricos de las medidas de los botes y los remos, así como también la distribución del remero dentro de la embarcación, y así conocer los puntos de resistencia y de fuerza.

González Escobar dijo que “lo que se busca es que el remero conozca de qué forma queda mejor posicionado en el bote para hacer que su rendimiento mejore acorde a las medidas personalizadas correspondientes a cada uno”.

La jornada se realizó cumpliendo todos los protocolos de seguridad e higiene pertinentes en el marco de la pandemia que atravesamos (distanciamiento, uso de barbijos, desinfección del lugar, etc.), logrando una amplia participación, tanto de chicos como de padres.

Además, para la actividad se hizo presente el ex remero y ex entrenador del Regatas, Carlos Ricciardi, quién compartió sus conocimientos y anécdotas con el grupo, y también fueron parte algunos remeros máster.

Harris, finalizó diciendo que “la actividad estuvo muy buena, y sirve de aprendizaje para los jóvenes, además que suma para este momento donde no hay muchas actividades para que ellos sigan aprendiendo y no pierdan el entusiasmo”.