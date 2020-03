Regional Amateur: «Ocho» se lo dio vuelta a Juventud de Clorinda

Compartir

El primer tiempo fue un dominio abrumador de 8 de Diciembre, y fue una defensa digna de destacar de los jóvenes cañoneros que desde todos los sectores de la cancha intentaban sostener el empate en cero resultado que clasificaba a un cañonero con ausencias importantes en el equipo.

8 de Diciembre imprimía velocidad, dominaba en todo el campo de juego, sus defensores parecían imbatibles, y Juventud se sentía superado en lo fútbolístico, pero en lo físico ganarle de guapo a un clorindense, no es una cosa tan sencilla y los cañoneros pusieron el pecho, diciendo acá no nos gana nadie por atropello, 8 de Diciembre entendió el mensaje y comenzó a regular, la apuesta a lo físico, así pues el primer tiempo terminó igualado 0 a 0.

En el segundo tiempo Juventud salió mas batallador, pero ese entusiasmo hizo que la defensa se abriera y a la primera oportunidad ingreso por un callejón Yagusechi supero a dos rivales, una vez en el área remata y supera al experimentado Omar Notario que nada pudo hacer, cuando venia siendo la gran figura del partido.

Por como estaba la cosa en la cancha, el 1 a 0 parecía complicado, pero esto es fútbol, y el futbol tiene cosas interesantes que lo hacen tan lindo, a los 17’ minutos centro al área de 8 de Diciembre de los pocos que hubo, y el recientemente ingresado Marcelo Martínez, de cabeza descolocó a los rivales y metió la pelota en la cabaña de piolines para el empate muy festejado que le volvía a dar la clasificación a Juventud.

8 de Diciembre entró en pánico, ya no le salían ciertas cosas, el resultado ya le pesaba, se estaba quedando afuera del certamen, y Juventud se plantó en defensa y a esperar que pasen los minutos, la cosa venía bien, aguantaba, el sacrificio en defensa muy valorado venia perfecto, pero a los 45’ minutos, la ansiedad por que termine el partido hizo que la defensa se confunda, se cometa un claro penal, el mismo fue bien ejecutado por el arquero López, a 8 de Diciembre le volvió el alma al cuerpo y para Juventud fue un mazazo, el primero quedo bien parado, el segundo muy complicado, en la última fecha 8 de Diciembre y Hertelendy definirán para donde van unos y para donde otros.

Fuente y foto: Critica de Clorinda