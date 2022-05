Regional del NEA: Aguará sumó su tercera victoria en fila

Compartir

En uno de los duelos de la tarde de sábado, Aguará de Formosa se hizo fuerte en su escenario para derrotar a Regatas Resistencia por 24 a 12, para aprovechar la sorpresiva derrota de Curne para ser el escolta de Aranduroga con 12 puntos.

Aranduroga prolongó su racha ganadora este sábado al derrotar en su estadio a San Patricio por 39 a 12, para seguir siendo el único líder e invicto del Regional NEA.

En el encuentro destacado de la cuarta jornada del Torneo Regional NEA de Rugby, Aranduroga volvió a ganar en su cancha camino a Santa Ana con una sólida victoria ante San Patricio en el duelo entre correntinos por 39 a 12.

Así las «cebras» continúan firmes en el liderazgo del certamen con 17 puntos, mientras que el «rojinegro» sigue sin poder ganar y esta último en la tabla con tan sólo dos unidades. Los locales se quedaron con la Copa «Carlos Fiat» que estaba en juego en este duelo, y adelantaron sus festejos por el 60° aniversario.

Mientras que en el duelo chaqueño, Sixty dio la nota al ganarle como visitante a Curne por 8 a 3. De esta mamera ambos equipos comparten la tercera ubicación con 10 puntos cada uno. Resultados 4° fecha: Aguará 24-12 Regatas Resistencia, Aranduroga 39–12 San Patricio y CURNE 3–8 Sixty 8.

Posiciones: 1°) Aranduroga 17 puntos, 2°) Aguará 12, 3°) Curne 10, 4°) Sixty 10, 5°) Regatas 8, 6°) Taraguy 5, 7°) Capri 4 y 8°) San Patricio 2.

Próxima fecha (5°): Aranduroga vs Curne, Taraguy vs Aguará, San Patricio vs Sixty y Regatas vs Capri.

