Regional del NEA: el Zorro derrotó a San José y sumó su primer triunfo

En su primer partido en condición de local, Aguará le ganó 36 a 25 a San José de Paraguay por la segunda fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA.

El zorro consiguió su primer triunfo por la Zona B del certamen, luego de haber perdido ante Aranduroga. La próxima fecha no verá acción porque quedará libre.

Los tries del equipo formoseño fueron de Javier Pinto, Lautaro Pignocchi, Mateo Dimitrof, Nicolás Hermida y Facundo González. Gastón Fernández Bedoya aportó 11 puntos producto de un penal y cuatro conversiones. Nicolás Arias Vargas, Sharif Ruiz y Kevin Grau Arroyo anotaron los tries por el lado de San José, mientras que Santiago Espínola acertó un gol de drop, un penal y una conversión (8 puntos); y Bautista Nunes una conversión.

El equipo paraguayo se puso en ventaja a los 6’ de la primera etapa con un gol de drop de Santiago Espínola certero a la H (0-3). El zorro lo empató a los 14′ por medio de un penal a los palos, ejecutado con precisión por Gastón Fernández Bedoya (3-3).

San José se puso en ventaja por la misma vía, de nuevo con Espínola como ejecutante, para dejar el marcador 3-6 sobre los 18′.

La respuesta de Aguará llegó tan solo un minuto después, un juego de manos en tres cuartos de cancha rival que fue de izquierda a derecha y terminó con try de Javier Pinto junto a la H. Gastón Fernández Bedoya sumó dos puntos más con la conversión y los formoseños pasaron al frente 10 a 6.

Un ataque frontal le permitió a Aguará aumentar su ventaja, el avance terminó bajo la H y el encargado de convertir el try fue Lautaro Pignocchi. De nuevo hubo conversión de Fernández Bedoya para dejar al zorro arriba 17 a 6 cuando transcurrían 26′.

Antes de que finalice el primer tiempo, Aguará volvió a golpear, de nuevo con ataque directo que derivó en juego de manos a la derecha para el try de Mateo Dimitrof sobre los 39′, para que el marcador sea 22-6 camino al descanso.San José llegó a su primer try a los 3′ del segundo tiempo. Un ataque por la derecha fue finalizado por Nicolás Arias Vargas, más la conversión de Santiago Espínola que dejó las cosas 22-13.

Aguará contestó a los 13′ mediante el try de Nicolas Hermida, que bloqueó una patada y salió despedido en busca de la ovalada, le ganó la corrida al fullback paraguayo y consiguió apoyar. Fernández Bedoya completó la jugada de siete puntos y el marcador quedó 29-13.

El marcador se amplió a los 24′, Facundo González se guardó la ovalada y arremetió contra la defensa rival para terminar con el try bajo la H y permitir una nueva conversión de Fernández Bedoya para el 36-13.San José descontó a los 32′ con el try de Sharif Ruiz, que resolvió una jugada de reposición lateral por izquierda y maul.

El juego quedó 36-18.La última incidencia fue otra San José, que con la corrida de Kevin Grau Arroyo consiguió un try más, luego Bautista Nunes aportó la conversión para el definitivo 36-25.

En la próxima fecha Aguará quedará libre, mientras que San José recibirá en Paraguay a Capri de Misiones.

Capri – Aranduroga

suspendido por incidentes

entre los jugadores

Un inesperado, abrupto y violento final tuvo el partido entre Capri y Aranduroga que se jugó en Posadas en el marco de la segunda fecha del Regional NEA de rugby. A los 30 minutos del segundo tiempo, con el marcador 17 a 10 favorable al equipo correntino, el árbitro Leandro Péker de la Unión de Rugby de Misiones, suspendió el encuentro por una gresca generalizada entre los integrantes de los dos planteles.

Cuando el equipo local se disponía a jugar un scrum por tercera vez consecutiva, luego de dos faltas cometidas por el rival en esa formación. El medio scrum de Capri Santiago Horrisberger intentó sacarle la pelota a un rival y lo golpeó, mientras que en el mismo momento el apertura Matías Falero acusó un golpe por parte de una jugador de Aranduroga de acuerdo a las imágenes del streaming del encuentro. La reacción de sus compañeros fue inmediata y fue el principio del fin.

Si bien, en un primer momento, varios jugadores intentaron persuadir a sus compañeros la gresca, empujones y golpes, se generalizo y se extendió por espacio de cinco minutos. Cuando la situación se normalizó, el árbitro convocó a los capitanes y le explicó que por las acciones violentas entre los jugadores y algunas manifestaciones del público presente decidió suspender el encuentro y ahora será el Comité de Disciplina del Regional que tendrá que determinar las sanciones.

San Patricio debutó

con un triunfo en la «Isla»

Una gran presentación tuvo San Patricio en el Regional NEA 2024. El equipo correntino le ganó como visitante a Regatas Resistencia 22 a 16 en uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Zona «A». El «rojinegro» tomó la iniciativa durante el primer tiempo, aunque tuvo problemas para poder definir sus ataques. En tanto que Regatas aguantó la presión inicial y cuando pudo desplegar su juego complicó la estructura defensiva del rival.

Los puntos de San Patricio, que había quedado libre en la primera fecha, fueron anotados por: Nahuel Vidal, Eric Ramos y Augusto González, un try cada uno, en tanto que Elías Álvarez Rodríguez aportó dos conversiones y un penal. Mientras que Felipe Retamoso apoyó un try y Marcelo Miño sumó una conversión y tres penales para Regatas Resistencia.

En el otro encuentro de este grupo, Curda se hizo fuerte como local y superó a Curne, al actual campeón, 18 a 17. Mientras que Sixty quedó libre. En la tercera fecha, San Patricio recibirá a Curda y Curne será local de Sixty. Quedará libre Regatas Resistencia. La tercera fecha de este grupo contempla estos partidos: Aranduroga – Taraguy y San José – Capri. Libre: Aguará.