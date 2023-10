Registran mayores ventas en tiendas online por el Día de la Madre

Según diferentes empresas de comercio electrónico, la facturación en el rubro de los productos de deportes subió un 82% respecto de 2022. «Juguetería, indumentaria, electro y logística son los más buscados para esta fecha», indicaron.

Empresas de comercio electrónico proyectaban un crecimiento de las ventas por el movimiento que genera en las últimas semanas la celebración del Día de la Madre.

Avenida+, plataforma de ecommerce utilizada por comercios y tiendas bancarias, estimó que sus marketplaces triplicarán sus ventas por la celebración.

«Este Día de la Madre esperamos triplicar la facturación en nuestras tiendas en relación con la misma fecha en 2022; nuestra propuesta se enfoca en productos de salud y belleza, deportes, movilidad y tecnología», dijo Eliana Velarde, líder comercial de Avenida+.

Afirmó que «en nuestros marketplaces, las personas podrán encontrar financiaciones difíciles de encontrar en otros jugadores del e-commerce, dado el contexto macroeconómico, de entre seis y 12 cuotas sin interés».

Al respecto, Daniel Jejcic, CEO de Avenida+, señaló que las tiendas bancarias lideran el crecimiento del ecommerce por sus alternativas superadoras de financiación y combinación de formas de pago.

«Los bancos tienen la posibilidad de ofrecer a sus clientes la mejor oferta para que adquieran productos en sus tiendas. Además, la tecnología da la posibilidad de segmentar audiencias y llegar con propuestas personalizadas, lo que también resulta en una ventaja competitiva», agregó.

Por su parte, Franco Tertzakian. CEO & cofundador de shipnow, sostuvo que «rubros como deportes, juguetería, indumentaria, electro y logística son los más buscados para esta fecha».

Desde Brandlive by Infracommerce, aportan que Electro dominaba las categorías con un aumento en la demanda de 39% respecto del 2022 en la misma fecha.

Por otro lado, la facturación en el segmento Deportes aumentó en un 82%.

Lorena Comino, CEO y CO Founder de Facturante, detalló que la semana pasada (semana del 2 de octubre) se registró un 46,2% de aumento de volumen de ventas respecto de la semana anterior (semana del 25 de septiembre).

«Este año, el Día de la Madre es particular porque se ubica justo entre feriados y una semana antes de las elecciones generales. Es posible que los compradores hayan anticipado sus compras sabiendo del feriado. Igualmente se espera un lunes y martes con altos volúmenes de consumo», concluyó.