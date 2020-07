Regreso a clases: la diputada Arguello se mostró “preocupada” porque “hay instituciones que ni siquiera cuentan con agua”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En comunicación con Exprés en Radio, la diputada provincial de “Juntos por el Cambio” Patricia Arguello, quien también es docente, se refirió a la posibilidad del regreso a clases en medio de la pandemia y adelantó que esta semana desde su espacio elevarán al Poder Ejecutivo Provincial un proyecto exigiendo que se arbitren las medidas necesarias para ello, ya que “es preocupante la situación porque algunas instituciones escolares ni siquiera cuentan con agua y jabón para la higienización de manos”.

“Es un tema preocupante no solo para la comunidad educativa sino para las familias porque todo es incierto. Cada provincia deberá publicar las bases de este protocolo para el regreso a clases”, comenzó diciendo y reconoció que en Formosa en particular hay un Ministerio de Educación totalmente “ausente”.

“El ministro Alberto Zorrilla dijo que nuestras escuelas están muy bien acondicionadas y que se viene capacitando al persona docente y no docente, le quiero preguntar de qué escuela habla y qué realidad ve. Como maestra de grado sé muy bien la situación de nuestras escuelas”, lanzó.

Seguidamente, Arguello expuso que “en el protocolo se habla de agua y jabón, hay instituciones que no cuentan ni siquiera con agua y no es que no saben, una cosa es eso y otra muy diferente hacer creer que todo está bien. Los baños no funcionan, de ocho con suerte dos o tres están en condiciones, lo mismo ocurre con los lavatorios. Hay que bajar a la realidad”.

“Quiero dejar en claro como formoseña, mamá y maestra que el único interés que tenemos es garantizar la salud de los docentes de toda la provincia”, agregó.

Asimismo, añadió que también hay falencia en cuanto a la capacitación porque “nuestro Ministerio de Desarrollo Humano tampoco está presente”.

“Vamos a elevar un proyecto al Ejecutivo para pedir que se arbitren las medidas necesarias para el regreso a clase. Hacemos hincapié en los elementos de limpieza y personal para ello”, dejó en claro la legisladora provincial.