Regreso a clases: para la diputada Arguello “no están dadas las condiciones en nuestra Provincia”

En comunicación con Exprés en Radio, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Patricia Arguello, quien además es docente, se refirió al regreso de las clases aseverando que en Formosa no están dadas las condiciones en las instituciones escolares. Además, adelantó que esta semana con su bloque elevarán un proyecto al Ejecutivo Provincial para pedir que se brinden las garantías sanitarias.

“Es un tema preocupante tanto para la comunidad educativa y muy especialmente hay una preocupación de las familias; todo es tan incierto y como se marcó a nivel nacional se deja bien en claro que cada distrito deberá sentar las bases en este protocolo para ir innovando las medidas y activar el regreso a clases, pero particularmente me preocupa porque en nuestra provincia nuestro Ministerio de Educación lo vemos ausente”, comenzó diciendo.

Agregó que conoce muy bien las instituciones y la realidad de los docentes, por ello ve con preocupación las palabras del ministro Alberto Zorrilla quien aseveró que “todos nuestros edificios escolares son nuevos, que nuestras escuelas están muy bien acondicionadas y también dijo que se viene capacitando a la comunidad docente y comunidad educativa. Yo realmente quiero preguntarle a nuestro Señor Ministro qué escuela recorrió y qué realidad tiene porque como maestra de grado sé muy bien la infraestructura y falencias de nuestras escuelas donde algunas no cuentan ni siquiera con agua”.

Aseveró asimismo que no son realidades “ocultas” porque “una cosa es no saber y otra muy diferente querer hacer creer que todo está bien para el inicio de clases. Sabemos que, si en nuestras escuelas tenemos seis baños habilitados, de esos funcionan solo dos o tres y el resto no”.

La legisladora indicó que es necesario “bajar a la realidad” y aclaró que “el único interés que tenemos es garantizar y priorizar la salud de nuestros alumnos y docentes de toda la provincia”.

Al referirse al proyecto que enviarán al Poder Ejecutivo Provincial aseveró que “pedimos que se arbitren las medidas necesarias que deben tener nuestras escuelas para el retorno a clases; lo esencial es el personal de limpieza -que no tenemos designado- y sobre todo hacemos hincapié en los elementos de higiene y limpieza”.

Por otro lado, Arguello expuso que “también esta semana se llevan a paritarias las inquietudes de las provincias, esperemos que se acerquen las inquietudes de Formosa lo cual tiene que ver con garantizar personal de maestranza en todas las escuelas, garantizar y proveer de los elementos de higiene como ser jabón, lavandina, alcohol en gel, tampoco no hay que olvidar la provisión de agua”.

Asimismo, confió que esta situación de pandemia puso a la luz “todas las debilidades y falencias de nuestro estado, tanto nacional como provincial” y que “cuando digo esto me refiero a las políticas de acción que se vienen llevando donde quedó en evidencia lo que realmente tenemos como sociedad, lo que está dispuesto para poder salvaguardar todo tipo de planificación urgente, porque este Covid-19 nos lleva a accionar en el acto, y desde el Estado están acostumbrados a planificar políticas públicas a largo plazo suponiendo que todo está bien, hoy necesitamos políticas de acción ahora”.

Por último, aseveró que “no estamos en condiciones de volver a las escuelas, el Ministerio de Educación en Formosa debe tomar la realidad y analizar cada situación, no es lo mismo una escuela del centro que una ubicada en un barrio”.