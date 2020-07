Regreso a clases: para Patiño “este es el momento para que se pongan las escuelas en condiciones”

Compartir

Expres en Radio se comunicó con Nilda Patiño, quien es la secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, para hablar del protocolo de regreso a clases. Primero indicó que éste fue elaborado por el Consejo Federal donde participaron todos los ministros de las provincias y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Reconoció que “a nosotros nos alertan algunas cuestiones porque acá no tememos una historia de práctica y participación”.

“Nos preocupan algunas cosas que sabemos que hoy no están en condiciones como por ejemplo la provisión de agua, ya que no se debe olvidar que hay una fuerte sequía en la provincia; los baños de muchas escuelas no están en condiciones, no hay personal de limpieza y tampoco elementos”, dijo aclarando que “nos gustaría que sean más claro y digan ‘el Estado garantizará insumos de limpieza y proveerá personal’. El alcohol y la lavandina lo tienen que proveer el Estado, y esperemos que no lo tenga que hacer cada docente”.

Aseveró que todos tenemos responsabilidad y hay que informarse porque como ciudadanos podemos pedir y exigir, “no hay que dejar al maestro solo en la difícil decisión de si da o no clases. Los padres tienen la palabra de enviar o no a los chicos, entonces que vean si las condiciones están dadas”.

“La economía y las clases se recuperan, pero la vida no”, lanzó citando al presidente Alberto Fernández.

Y prosiguió la gremialista: “tener que pedir que se garantice el agua potable es tremendo. Soy una persona muy optimista, ahora no podemos mentir, y este es el momento para que se pongan las escuelas en condiciones”.

Por último, indicó que esperan convocatoria, de hecho, ya solicitaron a través de nota en conjunto con otros gremios docentes. “Estamos expectantes a si se hace la paritaria la semana que viene. El Gobierno debería llamarnos por lo que viene diciendo, no porque tenemos la verdad, cada uno tiene un pedacito de realidad para contar”, dijo Patiño.