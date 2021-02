Regreso a las aulas: “El trabajo de los docentes se va a aliviar un poco porque con la virtualidad no tenían horarios”

Compartir

Ayer por la mañana inició el año escolar con el regreso de los docentes a las escuelas de Formosa. En ese sentido, Miriam Juárez, directora de la EPET N°7 contó que en la institución la modalidad de asistencia de alumnos será semipresencial, teniendo en cuenta que el edificio no da abasto para recibir a la totalidad de los estudiantes.

“Estamos presentándonos los docentes en grupos reducidos, en este primer día y si Dios quiere y nos devuelven el edificio (que fue usado para que realicen cuarentena), vamos a estar retornando a clases de manera semipresencial. Tenemos que ser solidarios y colaborar con el sistema sanitario que la provincia implementa, pero la verdad es que el edificio es una necesidad porque la matrícula es muy numerosa”, señaló.

Asimismo dijo que “todavía no tenemos idea cuándo nos van a hacer entrega, pero por ahora estamos trabajando en el IPP, sabemos que está vacío así que quizás pronto regresemos. Las clases en nuestro colegio va a ser semipresenciales ya que tenemos que garantizar la seguridad y las aulas dan abasto hasta con 15 alumnos para garantizar esto, más que eso no podemos”.

“Nosotros tenemos 3 turnos porque a la noche tenemos formación profesional, desde esta jornada comenzamos la presentación y los docentes van a trabajar virtualmente como lo hacían hasta diciembre, tratar de darle apoyo a los chicos en forma virtual preparándolos para los exámenes que van a iniciar el 5 de marzo”, explicó.

De la misma forma recordó que el año pasado ya tuvieron clases semipresenciales con el programa “Estudiar en Verano” donde “estuvimos asistiendo a los chicos en grupos reducidos de lunes a viernes, todo de manera presencial así que su apoyo no lo perdieron”.

“Dentro de todo tenemos muy acondicionada la escuela, contamos con cabina sanitizante, las aulas están bien, nada más que en lugar de bancos ahora hay camas pero ya lo vamos a poner en condiciones”, expresó.

Explicó además que la institución “el año tuvo una matrícula de 1200 alumnos y ya teníamos semipresencialidad con la que estuvimos dos meses pero después se afectó la escuela para albergar a los formoseños, funcionaba de 10 esa modalidad con grupos reducidos. Los padres y nosotros también queremos que los chicos vuelvan, el trabajo de los docentes se va a aliviar un poquito porque con el tema de la virtualidad no tienen horario, hay tareas a cualquier hora, los docentes reciben pero viven pendientes de la escuela y los docentes también tienen una familia”.

Asimismo contó que aguardan recibir el aporte de Nación que dispuso un fondo escolar en la prevención del coronavirus. “Es un aporte que no sé si es anual, nosotros todavía no lo recibimos, es de 50 mil pesos, pero solo con nuestra cabina sanitizante tenemos 60 litros y cada tres días tenemos que ir renovando el desinfectante que utiliza, solo 5 litros el año pasado nos salía 2400 pesos, no recibimos aún el dinero, pero creemos que estos días lo vamos a recibir, al parecer de manera gradual lo van depositando en las escuelas”.

Para finalizar dijo que el pago de cooperadora no es obligatorio, aunque reconoció que ese aporte de los padres es necesario. “Es automática la inscripción, los preceptores están elaborando la lista de los chicos que ya pasaron, quedan pendientes los que todavía adeudan materias para su inscripción, no es obligatoria la cooperadora pero es un aporte que hace falta porque nosotros debemos mantener el edificio en condiciones más ahora con la cantidad de productos para cuidar a los chicos, con 50 mil pesos no hacemos nada si es que el aporte es para todo el año”.

