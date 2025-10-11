Reichardt apuntó contra Espinoza y aseguró que «el kirchnerismo es una enfermedad mental»

La candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires arremetió en redes sociales contra el intendente de La Matanza, quien afrontará un juicio acusado de presunto abuso sexual
Karen Reichardt, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cuestionó hoy con dureza al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado y enviado a juicio oral por presunto abuso sexual, y calificó al kirchnerismo como “una enfermedad mental”.
La polémica se desató cuando Reichardt respondió a un video publicado en la red social X en el que Espinoza explicaba el procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones del 26 de octubre. En ese envío, el intendente bonaerense ofreció un instructivo para sufragar por Fuerza Patria. Junto al video, circulaba un mensaje de otro usuario de X que afirmaba: “Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”.
Vale aclarar que Espinoza no es candidato en los comicios de octubre, ya que su postulación y victoria se produjeron en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, donde encabezó la lista de concejales y Fuerza Patria obtuvo el 53,56 % de los votos, superando al 28,62 % de La Libertad Avanza.
A pesar de esta precisión, Reichardt se sumó a las críticas y publicó: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”. El procesamiento y envío a juicio oral de Espinoza se vincula a una denuncia de mayo de 2021, cuando habría intentado forzar a Melody Rakauskas, empleada de su secretaría privada, a mantener relaciones sexuales durante una cena en el departamento de la mujer.
