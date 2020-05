Reina Reech habló de la alternativa que encontró para sus escuelas de danza

Compartir

Desde el 20 de marzo que rige en la Argentina una cuarentena total para evitar la transmisión del coronavirus. Incluso unos días antes de que el aislamiento sea obligatorio, las autoridades del Gobierno de la Ciudad dispusieron el cierre preventivo de los locales en los que se agrupen personas.

Es por eso que Reina Reech se vio en la obligación de cerrar las puertas de las tres escuelas de danzas que tiene desde hace 24 años. Y la modalidad de las clases pasó a ser online a través de la aplicación Zoom. “Desde que empezó la cuarentena bajamos un 50 por ciento de cuota. Y a pesar de que ahora sea mucho más accesible, bajó la cantidad de alumnos”, cuenta la coreógrafa a Teleshow.

Desde su casa -en donde pasa el aislamiento junto a su hijo Bautista, de 23 años-, asegura que toma clases de yoga y medita a diario para conectarse con la creatividad. Enfocada en encontrarle una solución a la crisis económica, resolvió que sus clases online llegaran al interior del país. “Tantas veces me pidieron que abriera escuela en Mendoza, o en otras provincias, ahora puede acceder cualquiera desde donde esté a las clases que dictan los 100 maravillosos profesores”.

“Los profesores cobran por porcentaje. Entonces, se me ocurrió lanzar la posibilidad de que los alumnos puedan tomar clases desde cualquier lugar de manera online. Lejos estoy de querer dar lástima o hablar como si estuviera en mi peor momento. Lo que quiero es poner la mejor energía para que, por lo menos mis trabajadores, tengan una mejor salida laboral”, sostiene sobre la alternativa que encontró para enfrentar la crisis.

De todas maneras, admite que su situación, al igual que la de la mayoría de los empresarios, “es difícil”. “Como cualquier empresario, pagar el alquiler de tres propiedades enormes, y los servicios, por supuesto que uno tiene que poner dinero de su bolsillo. Pero yo no pongo el tono en lo que tengo que poner, sino en la creatividad para sostener la situación”, indica Reina, que también brindó una nota en el ciclo de El Trece Nosotros a la mañana.

“Son muchos años los que llevo en las escuelas y es el trabajo de mucha gente. Pero estoy lejos de vivir un mal momento. No me gusta enfocarme en el miedo, sino en el amor. Por supuesto que a nadie le gusta vivir encerrado y extraño a mi nieto y a mi hija, pero trato de pensar en positivo”, continúa la madre de Juana Repetto y la abuela de Toribio: “Los extraño mucho y los veo a través de videollamada”.

Reina Reech también aprovechó el tiempo para empezar a analizar cómo podrá volver a abrir sus escuelas cumpliendo con los protocolos de higiene contra el COVID-19. “Quiero sostener la estructura para que cuando termine todo esto podamos volver a dictar las clases, aunque no se pueda tener al alumnado completo. Será la mitad de un grupo por aula y la otra mitad será online. Y se irán turnando una semana cada grupo”, explica su alternativa para respetar la distancia social dentro de los salones.

Además de clases de danza para todas las edades, en las escuelas de Reina Reech está la carrera de formación profesional. Los alumnos de primer año, por ejemplo, debieron rendir el curso de ingreso en medio de la cuarentena y lo hicieron de manera online.

“Estoy pasando un momento interior espectacular. No me enfoco en lo material, sino en lo inmaterial, que es el campo de todas las posibilidades”, agrega la actriz. “El ser humano en su encierro tiene que estar más creativo y buscar nuevas formas de comunicación. El miedo es el peor virus que la gente puede tener. Hay que cambiarlo por amor”,

Reina había sido convocada para sumarse a Separadas, la ficción del prime time de El Trece y que debió levantarse al no poder continuar con las grabaciones. Allí, interpretaba a Eva, la madre de Luján Alcorta (Kloosterboer), pero su participación no llegó a salir al aire porque la tira dejó de emitirse.

“Yo estaba cuando desde la Asociación Argentina de Actores nos mandaron todos a casa y decidieron levantar las grabaciones. Y los días previos, fui tomando todos los cuidados, con mucho alcohol en gel, toallitas desinfectantes y respetando la distancia social”, cuenta quien aún no tiene novedades sobre el regreso de la ficción de Polka.