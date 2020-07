Reiteradas quejas de conductores por las fisuras y pozos de gran tamaño en Av. Los Constituyentes

Compartir

Ante el deplorable estado en el que se encuentra la avenida Los Constituyentes en todo su tramo, conductores que transitan diariamente por la zona, se contactaron con el Grupo de Medios TVO para expresar su malestar debido a esta situación y pedir la pronta reparación de la gran cantidad de pozos inmensos que abundan sobre la misma y que complican el tránsito, una problemática que vienen soportando desde hace tiempo.

Es importarte resaltar que la avenida ya fue reparada en incontables ocasiones, pero continúa en mal estado, incluso hay pozos que fueron tapados varias veces, pero que se volvieron a formar al poco tiempo y ante la falta de solución, se fueron acrecentando con el paso de los días.

La arteria es de gran importancia para la zona norte de la ciudad ya que la une al sector céntrico, pero ante su pésimo estado, muchos conductores optan por circular por otras vías, evitando así los pozos que además van destruyendo sus vehículos.

Los días de lluvia circular por esta arteria se torna aún más peligroso, sobre todo para los motociclistas, debido a la acumulación de agua en los pozos de la avenida. “Paso todos los días por acá y cuando llueve prácticamente tengo que ir a paso de hombre porque toda la avenida tiene pozos, también grietas y es muy fácil terminar cayendo al asfalto si uno no tiene precaución”, dijo una vecina del barrio El Porvenir. “Ya perdí las cuentas de cuántas veces arreglaron la avenida, nunca quedó bien y por eso seguimos teniendo los mismos problemas, para circular hay que ir desviando pozos, baches, es realmente tedioso”, acotó.

Hay otro problema que se suma y es la gran cantidad de tierra que se acumula sobre el pavimento, complicando la visión de quienes transitan por allí ya sean motociclistas o ciclistas. También hay sectores donde el asfalto fue “consumido” y prácticamente la calle es de tierra.

“Los que manejan por acá ya saben que tienen que ir desviando los pozos, la parte de la curva de la avenida es peor, tiene pozos realmente muy profundos donde los autos tienen que frenar sí o sí o ir por el costado, el tema es que a la mañana sobre todo o al mediodía, hay mucho tránsito y hay que ir despacio porque todos tienen que ir frenando para pasar y se pierde tiempo”, expuso un vecino de la zona.

“Hay zonas donde las ruedas de los autos entran enteras, de las motos lo mismo, incluso hubo accidentes por este tema pero siguen haciendo las cosas mal, lo que no entiendo es cómo pueden reparar tantas veces una avenida y que siga así”, manifestó otro poblador.

Según señalaron los vecinos, la falta de mantenimiento de la misma es otro de los motivos de su mal estado. “Acá no se trata solo de tapar los pozos sino que tienen que barrerla, hacerle un mantenimiento constante porque por acá pasan colectivos, camiones, autos, motos, tiene tránsito todo el día y es obvio que se va a destruir si no la cuidan como se debe”, aseguró una vecina.

La falta de mantenimiento es notoria y los arreglos que duran a veces incluso solo horas demuestran la falta de interés en darle una mejoría a la zona, algo que es pedido por los conductores desde hace tiempo y que causa gran malestar al circular sobre todo por los pozos de gran tamaño, los baches donde se acumula agua, la gran cantidad de tierra y las fisuras que generan un problema en el tránsito. Ante este nuevo reclamo, los vecinos creen que tendrán una respuesta efectiva que al menos perdure en el tiempo y les permita circular en condiciones óptimas, más teniendo en cuenta que se trata de una de las avenidas más transitadas de la ciudad.