Desde el Ministerio de Desarrollo Humano reiteraron a la población la importancia de vacunarse contra el coronavirus, a fin de evitar las hospitalizaciones, formas graves y muertes causadas por esta enfermedad.

Recordaron, en este marco, que el Gobierno de la Provincia viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el COVID – 19, desde diciembre del 2020, la cual se fue ampliando progresivamente, hasta alcanzar en la actualidad un alto porcentaje de cobertura en la población objetivo, es decir desde los 3 años en adelante.

Indicaron, una vez más, que la inmunización, es una estrategia clave para reducir los riesgos epidemiológicos y continuar acentuando en la comunidad la protección contra el virus.

“Si bien la vacuna no previene que nos enfermemos de COVID, está demostrado que, si es efectiva para evitar que los enfermos deban hospitalizarse, que la enfermedad evoluciona en sus formas graves y, sobre todo, disminuye notablemente el riesgo de morir “, enfatizaron.

Al respecto, resaltaron que está demostrado por diversos organismos científicos de salud, nacionales e internacionales, que el riesgo de morir por COVID es mucho más alto en “las personas no vacunadas, que en las que se vacunaron” y que, además, hay mucho menos riesgo de morir “cuando el esquema de vacunación está completo”.

Sobre lo anterior, hicieron notar que, en la provincia, tanto en la capital como en el interior, se encuentran habilitados los vacunatorios fijos COVID, donde las familias formoseñas pueden concurrir de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. “Le pedimos a los vecinos que se acerquen a vacunarse”, solicitaron.

Y avanzaron puntualizando que “quienes aún no hayan recibido ninguna de las dosis, por favor, vayan a los vacunatorios e inicien su esquema”, y a quienes todavía les falta completarlo, “por favor que asistan a hacerlo, porque es fundamental tener aplicadas todas las dosis para aumentar la efectividad de la vacuna frente a la enfermedad”.

Se considera esquema completo cuando la persona tiene colocadas la primera y segunda dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas en nuestro país por las autoridades sanitarias, pudiendo ser ambas de una misma vacuna, o bien, combinadas de acuerdo a las recomendaciones. Además, “si ya pasaron más de 5 meses de haberse administrado la segunda dosis “es necesario agregar al esquema la tercera dosis de refuerzo”.

“Todas las dosis están disponibles en los vacunatorios fijos”, difundieron. Y explicaron que “debemos conseguir que toda la población objetivo esté vacunada. Sabemos que es un gran desafío y que solo lo vamos a alcanzar si entre todos tomamos conciencia. Tenemos la responsabilidad de vacunarnos no solo para cuidarnos nosotros mismos, sino también para cuidar a los demás y sobre todo a quienes más queremos y quizá son de los grupos más vulnerables, o porque son adultos mayores, o porque son enfermos crónicos y son de mayor riesgo”.

“Vacunarnos contra el COVID hoy, no es solo un compromiso con la propia salud, sino que es un acto de amor hacia los otros. Vayamos a vacunarnos”, agregaron. En tanto, aclararon que, si por algún motivo, no podemos llegar al vacunatorio fijo más cercano (a nuestro domicilio, lugar de trabajo o el que nos quede más cómodo), también es importante que cuando los vacunadores lleguen a las casas, como está sucediendo en distintos puntos del interior provincial “les abramos las puertas y tengamos la buena predisposición de recibir la vacuna”.

En la capital

En la ciudad de Formosa los vacunatorios fijos COVID se encuentran habilitados en: el Galpón “C” del Paseo Costanero; en la Avenida Néstor Kirchner 3766 en el barrio La Alborada; en el Hospital Distrital 8, en el Circuito 5.

También en los Centros de Salud de los barrios: La Nueva Formosa, El Pucú, Bernardino Rivadavia (Lote 4), Juan Domingo Perón, 7 de Mayo, Villa del Carmen, Namqom y Puente San Hilario.

En el interior

En Clorinda: Hospital Distrital “Cruz Felipe Arnedo”, y los centros de Salud Juan Pablo II (barrio 500 Viviendas) y Ramón Carrillo (barrio 1º de Mayo).

En los hospitales de las localidades de: Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Ibarreta, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, El Potrillo, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Tigre, Fortín Lugones, Estanislao del Campo, Subteniente Perín, General Güemes, San Martín II, Villa Dos Trece, Villafañe, Palo Santo, Comandante Fontana, Colonia Pastoril, Gran Guardia, Misión Laishí, Naick Neck, Riacho He-Hé, El Espinillo, Tres Lagunas, Misión Tacaaglé, General Belgrano, El Chorro y Villa Escolar.

Y en los Centros de Salud de las localidades de: Posta Cambio Zalazar, Lucio V. Mansilla, Herradura, Buena Vista, Tatané, Pozo de Maza, Lote 8 y María Cristina.

