Reiteran la importancia de mantener el distanciamiento social

La licenciada Silvia Brandán, especialista en control de infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), hizo hincapié en la importancia de cumplir con el distanciamiento social y las medidas preventivas para evitar los contagios de COVID-19.

“Siempre estamos reiterando la información porque vemos que es la necesidad –enfatizó-. Uno se acostumbra, pasa el tiempo y es como que se va olvidando de las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud de la Nación sobre la importancia de mantener la distancia social y las medidas preventivas contra el coronavirus”.

Manifestó que “insistimos en esto porque es lo mejor ante este virus, es la vacuna que tenemos”, marcando que de la misma manera “debemos cumplir con el lavado de manos, algo que es fácil y que está al alcance de todos, y el uso del barbijo”.

En este punto, la licenciada Brandán reiteró que el barbijo o tapabocas debe ser utilizado de la manera correcta, es decir, cubriendo boca y nariz. “Si lo usamos mal es lo mismo que nada, al igual que si me lavo las manos sin jabón o no mantengo la distancia social”, recalcó.

“Este virus se transmite por vía respiratoria. Uno al hablar están saliendo gotitas que van acompañadas con el virus, con lo cual si coloco mal el tapabocas y la otra persona no tiene ningún tipo de protección se puede hacer el ingreso de ese virus a la vía respiratoria”, alertó la especialista, remarcando que en un 40% se disminuye el riesgo de contagio al utilizar el barbijo.

Hizo notar que “el coronavirus tiene partículas pesadas que no viajan a más de dos metros de distancia, por eso es conveniente mantener el distanciamiento”, concluyó.