Reiteran llamado a recuperados de covid-19 que deseen donar plasma convaleciente

Desde el Ministerio de Desarrollo continúan convocando a las personas que padecieron la enfermedad de coronavirus a que se acerquen a donar plasma convaleciente, para ser utilizado como tratamiento de recuperación de los pacientes que actualmente cursan la enfermedad.

La donación, mediante extracción de plasma es una técnica segura, indolora, que dura poco tiempo, solo unos minutos, y “aporta un beneficio muy grande para todos aquellos pacientes afectados por el COVID-19, que estén transitando un estado de leve a moderado. Dentro de los tres primeros días de tratamiento se evalúa al paciente para determinar la aplicación de plasma”, recalcaron.

Comentaron sobre lo anterior que, para decidir el tratamiento, se valora la evolución clínica del enfermo y de los resultados de los estudios de laboratorio. “Se analizan datos sobre la oxigenación, estado ácido base, ferritina”, parámetros que pueden indicar un proceso inflamatorio para establecer el tratamiento de transfusión de plasma.

La extracción se hace mediante una máquina de aféresis que separa los componentes de la sangre, desprendiendo el plasma de los glóbulos rojos y las plaquetas. Los elementos sanguíneos que no se van a utilizar retornan al organismo del donante y la donación se puede repetir a las 72 horas.

Aseguraron que es un tratamiento “muy eficaz” que, aunque no es la cura, “ayuda a que el organismo pueda defenderse mientras genera sus propios anticuerpos”. Es también denominada “terapia de anticuerpos pasiva”, porque en lugar de que el organismo genere sus propios anticuerpos “directamente se los coloca al paciente”.

Por este motivo, instan a las personas que ya superaron la enfermedad a que concurran a donar plasma, porque “hoy en día es realmente una actitud altruista y solidaria con todos los que necesitan de este tratamiento, para mejorar su estado de salud. Es fundamental que entendamos, que con el plasma convaleciente podemos salvar vidas”, destacaron.

Donantes

Los recuperados de COVID que deseen donar pueden presentarse en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad, de lunes a viernes, de 8 a 12.30 horas. Y los sábados, domingos y feriados de 8 a 12 y de 15 a 18 horas.

Requisitos

Pueden ser donantes de plasma, las personas que se recuperaron de COVID que tienen una carga de anticuerpos igual o superior a uno en 1000. “Es por eso que no todos pueden ser donantes por más que tengan la voluntad de serlo, porque esa es una de las condiciones que se debe cumplir”. Asimismo, es necesario que transcurran entre 15 y 20 días después que el paciente fue dado de alta.

Quienes deseen donar deben tener entre 18 y 60 años. Pesar más de 50 kilos y concurrir con DNI. Antes de asistir a la donación deben desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar dos horas antes, ni dos horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No deben tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente.

