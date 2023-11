Relevamiento comprobó desmedidos aumentos de precios en los productos de la CBA

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, se mostraron preocupados ante los «desmedidos» incrementos en productos de la Canasta Básica de Alimentos, alertaron de ellos a las autoridades competentes y recomendaron a los consumidores a no comprar de un solo local comercial.

Desde la -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó adelante un relevamiento de precios de productos que integran la Canasta Básica Alimentaria, detectándose excesivas remarcaciones que van desde un 40 a un 50% de incrementos, que no se relacionan en ningún punto con la renovación del Programa Precios Justos y que fuera firmado únicamente por la multinacional Unilever que produce alimentos y productos de higiene y la empresa Arcor, mediante el cual la Secretaría de Comercio de Nación autorizó incrementos promedios de entre el 5 y 12% y de un 8% para el mes de diciembre, los cuales no se cumplen en nuestro mercado.

En las cadenas de supermercados locales los valores detectados fueron los siguientes: arroz 1 Kg según la marca varía entre $ 1.366 a $ 1.766; harina de trigo 1 Kg $ 574 a $ 825; polenta 1 Kg $959 – 250 Grs $500.90 – 500 Grs $651; fideos secos 500 Grs desde $ 352 hasta $1.292; azúcar 1 Kg entre $ 1.000 y $1.386; yerba 500 Grs $ 1.300 a $ 1953 – 1Kg $ 2600 hasta $ 4.148; pan por kilo francés $ 749 – 1KG mignón $1.421; sal fina 500 Grs $ 290 – $1.089; aceite 1 litro desde $1.050 a $1.135, 1.5 litro entre $1.894 hasta $3.484; lentejas lata 300 GRS $ 745; huevos por 6 unidades $ 704; queso cremoso 500 Grs entre $ 1.300 hasta $3.020.

En el caso de las frutas y verduras, los precios se ubican en: manzana 1Kg $ 978; banana ecuatoriana $ 2.095,90; naranja 1 Kg $ 548,90; papa blanca 1 Kg $ 341,90; cebolla 1 Kg $ 404,90; zanahoria 1 Kg $ 422,90; tomate 1 Kg $ 884; morrón verde $ 884 / rojo $1.458; lechuga $ 716; zapallo 1 Kg $ 2.659.

En tanto que, en el rubro de las carnes, se encontró: carne molida especial $ 4290; bola de lomo 1 Kg $ 2300; carnaza/corte 1 Kg $ 2124; cuadril 1 Kg $ 4.290; milanesa de carne vacuna 1 Kg $ 3.500; falda/aguja 1 Kg $ 1.650; costilla asado 1 Kg $ 3.700; vacío 1 Kg $ 2.725; pollo 1 Kg $ 1130; muslo de pollo 1 Kg $ 1.130; pechuga de pollo 1 Kg $ 2.600; milanesas de pollo 1Kg $ 3.300; costilla de cerdo 1 Kg $ 3.066. A su vez, de la comparación de precios surgió que, en los locales de las cadenas de supermercados multinacionales, se constataron que los valores cárnicos son mucho más elevados: cuadríl 1 KG $ 5.409; falda/aguja 1 KG $ 3.349; vacío 1 KG $ 5.099; muslo de pollo 1 KG $ 2.250, en este contexto, desde el organismo de la Constitución, se sugirió a los consumidores, no adquirir todos los productos que se necesitan en un solo lugar, «debido a la gran dispersión de precios existentes, lo que hace que se encuentren importantes diferencias y para aquellos que posean la capacidad económica de –stockearse-, se recomendó adelantar los consumos con alimentos que se puedan almacenar».

Por último, Gialluca recomendó a los consumidores, no concretar sus compras en un solo lugar, en atención a las fuertes diferencias de precios existentes, que en la actualidad no tienen justificativo alguno, lo que corrobora la existencia de una marcada especulación en toda la cadena de comercialización alimentaria, asimismo, agregó que “los supermercadistas locales junto a las Cámaras de Pequeñas y Medianas Empresas nos han señalado la imposibilidad de cumplir Programas de Precios como los vigentes”. Advirtió, además, que no existen precios de referencias y menos aún garantías de reposición por parte de las empresas mayoristas.

Por último, el Ombudsman señaló que la gente nos exige estabilidad y previsibilidad en materia económica, así como precios razonables en bienes y servicios “por lo que afirmó que hoy ciertos dirigentes políticos están abocados a concretar presentaciones ante la CSJN o realizar pedidos de intervenciones a Formosa, cuando los ciudadanos demandan preservar sus fuentes laborales y poder acceder a los productos esenciales, considerando que los citados únicamente persiguen intereses individuales o de sectores y no los de nuestro pueblo”.