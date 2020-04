Remisero: «La demanda que tenemos es mínima porque hay poca gente en las calles»

Compartir

Un remisero de la zona norte de la ciudad habló con el Grupo de Medios TVO respecto a cómo se encuentran trabajando debido a la baja demanda que hay y explicó que ante la cuarentena el sector se ve «castigado» y muchos no pueden pagar seguros o tributos municipales.

«Nosotros estamos trabajando, es mínima la demanda porque hay poca gente. Tenemos una parada fija frente al Banco Formosa del Circuito Cinco y gracias a Dios permanentemente hay pasajeros y con eso solventamos los gastos del día», contó el mismo.

Detalló además que «nos solidarizamos con compañeros y vinieron gente de otras paradas porque hay empresas que cerraron sus puertas al público debido a la escasa demanda de llamadas. Dejamos que vengan a trabajar, pero hubo algunas complicaciones porque algunos se excedían con la tarifa por eso empezamos a poner orden, como había poca demanda algunos querían salvar el día y cobraban lo que necesitaban y no lo que correspondía».

Consultado por el pago de tributos municipales y seguros explicó que «yo no estoy pagando, tengo compañeros que están en la misma situación o peor aún. Como yo me muevo solo en la zona norte no tengo inconvenientes en los controles».

«El mundo está atravesando por un momento muy difícil, a esto debemos sumarle que la Argentina ya venía pasando por una crisis económica lo cual empeoró ahora», asintió el trabajador del volante.

De la misma forma, opinó que quien está muy afectado ante lo que sucede es el comerciante ya que «como muchos cerraron sus puertas no tienen ingresos».

Por último, expuso que para poder trabajar cuentan con las medidas necesarias como ser el uso del barbijo y del guante y «solo podemos llevar a pocas personas por vez».