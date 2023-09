Remiseros: «Estamos esperando a Uber para correrla a palos de la provincia»

Hernán Mucherli, de la asociación de remises de Formosa en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la llegada de UBER a Formosa e indicó que a Uber «la esperan para correrla a palos de la provincia».

Mucherli comenzó diciendo: «la estamos esperando con palos para sacarle corriendo de la provincia. Esto nos tomó de sorpresa cuando comenzó a correr la noticia y nosotros no lo tomamos muy bien. Particularmente los que estamos en la asociación, mas o menos sabemos lo que es esta aplicación y como entra a competir en el mercado».

«No lo podemos tomar a bien porque esto será una competencia desleal porque Uber tiene tarifas que no son las que nosotros cobramos, no paga impuestos, es decir es desleal en todo sentido desde el momento que no se rige a la regulación de un lugar ya hay competencia», añadió.

Y aclaró «para que podamos ser remiseros nos piden muchas cosas, entre ellas el pago de muchas cuestiones y nos ponemos a ley con muchas otras cosas. Es desleal desde todo punto de vista».

«A nosotros nos exigen que el carnet de conductor sea Categoría D1 para transporte de personas, Uber el B1 nada más, es un carnet particular solamente», explicó.

«Hay una cuestión que es fundamental, porque según ordenanza los únicos vehículos que pueden transportar personas en Formosa son los taxis o remises y para eso hay una exigencia».

Por último, expresó «hay que tener en cuenta que Uber no es legal en Argentina, en la única provincia que esta autorizada a trabajar es en Mendoza, en las otras está de manera ilegal, Uber se mete al mercado de prepo y no respeta regulaciones y es acá donde comienzan los inconvenientes».

