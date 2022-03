Remiseros formalizaron un pedido de aumento en la tarifa

Compartir

El viernes por la mañana, un grupo de remiseros de la ciudad nucleados en el gremio FAREM (Federación Argentina de Remises), presentó en el Honorable Concejo Deliberante un pedido de aumento en la bajada de bandera, teniendo en cuenta los costos elevados de la actividad y que no poseen actualización desde hace un tiempo considerable.

En ese sentido Leopoldo, un trabajador del sector, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cuáles fueron las razones que los llevaron a formalizar el pedido.

«Pedimos que se actualice el cuadro tarifario teniendo en cuenta varias cosas; los montos de las tarifas ya que hay uno y dos de día y de noche para la semana y después hay una que es para los sábados, domingos y feriados que es más cara, en este tiempo de pandemia se dejó de lado todo eso porque no había movimiento de noche pero como eso cambió pedimos que se actualice», explicó y señaló que también hay un pedido de exención de la RTO que buscan que sea anual hasta el décimo año, «de manera de paliar esta situación que estamos viviendo en Formosa, en el país, por el tema de la pandemia y de la inflación que es inmanejable».

Reconoció en ese sentido que con el pedido «quisimos ser prudentes, al momento de cerrar la nota teníamos conocimiento de que otro grupo de remiseros iba a pedir el 40% de aumento y además de eso tuvimos noticias de que el gobernador justo dio aumento a los estatales y siempre ese es nuestro el parámetro, dio el 50% de aumento y nosotros pedimos un 50%, además de eso comparamos con la región y en Corrientes por ejemplo la bajada de bandera está a $150, por lo tanto no pedimos un número exacto sino que un promedio, 110 pesos la bajada de bandera sería justo para nosotros para equilibrar un poco, la gente siempre usa remis porque se trata de una necesidad para salir ya sea para una emergencia o para salir a divertirse».

Leopoldo explicó además que «no hicimos el cálculo para saber en cuánto quedaría la ficha porque en los años que llevamos nunca nos hicieron caso en cuanto a montos por eso no hicimos los cálculos, pero creemos que en siete u ocho pesos será la ficha».

Otro pedido que realizaron es que respete una ordenanza en el ámbito laboral, que estipula que a la hora de habilitar el auto el dueño tiene que hacer una declaración jurada de la relación que lo vincula con quien va a manejar el auto y que eso conformaría un padrón único de choferes de remises lo que sería un paso más hacia la normalización de la actividad, «pero eso nunca se llevó a cabo por eso nosotros pedimos desde el año 2018 que se haga efectiva la ordenanza, así como los montos mínimos que se cobran en concepto de base, hay un límite, un oficial no puede cobrar más de 40 bajada de bandera por mes, en la actualidad ninguno cumple eso y hay contratos temporales, si se firma un contrato con una agencia por un año el precio se fija por ese tiempo, eso tampoco se respeta, si mañana hay aumento de tarifa, el agenciero también aumenta el costo de la base lo que hace que el dueño del auto también aumente el alquiler por día al chofer, en esa cadena inflacionaria el trabajador es perjudicado y queda en la misma si bien hay más plata, no se ve la ganancia».

«Estamos en un momento muy particular, la mayoría de los remiseros estamos trabajando con una cartera de clientes cuando antes no era así, no hay remises en la calle dando vueltas sin pasajeros buscando alguien desconocido, la mayoría ya va a buscar a sus clientes porque la gente se cansa de esperar o llamar a una agencia que no atiende, somos pocos, ese es el problema», explicó.

Para finalizar reconoció que también pregonan para que se termine la informalidad de muchos trabajadores del sector, pero reconocen que quienes trabajan de ilegales es porque buscan la manera de salir adelante. «Nunca vamos a estar en contra de nuestros compañeros ni siquiera sabiendo que están eventualmente, temporariamente, con la habilitación vencida, es la supervivencia de un sector destruido, que tiene necesidades, tenemos que solidarizarnos con los compañeros y que la situación cambie para que esta supervivencia no sea necesaria, esa es nuestra postura», culminó.

