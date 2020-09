Remiseros piden aumento de tarifa con una bajada de bandera a 69 pesos

Compartir

En la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante ingresó días atrás un pedido de aumento en la tarifa de remiseros que rondaría los 65 pesos, algo que según coincidieron “es muy poco” debido a que el litro de nafta ya está en 62 pesos. Creen que un valor más acorde serían 75 pesos, más aún teniendo en cuenta que tienen restringido el horario para trabajar y que hay poca clientela desde el inicio del aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que la última vez que se produjo un aumento fue el 27 de noviembre del año pasado.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos trabajadores del volante quienes explicaron cómo está su situación.

“Creemos que 69 pesos es muy poco para la tarifa, estamos pasando momentos muy malos, también entendemos que la gente no tiene dinero para consumir el servicio ya que no estamos en una buena situación, tenemos 80% de administración pública y un 20% de privados, no están trabajado al 100% toda la gente, la mayoría está en su casa y por eso es muy poco el movimiento que hay”, explicó un remisero.

Asimismo aseguró que ” una bajada de bandera a 75 pesos estaría bien, el litro de nafta ya está rondando los 62 pesos y va a seguir subiendo entonces quedamos desfasados”.

Respecto a cómo está el movimiento en la ciudad contó que “trabajamos muy poco, estamos desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas como máximo porque después ya nos recortan los horarios, si pasamos esa hora nos llama la atención la Policía, no se puede trabajar y por ejemplo hay gente que está en el Hospital de La Madre y el Niño que sale y no encuentra remis, llaman para que los vayamos a buscar, pero les explicamos que no los podemos llevar porque a esa hora ya no podemos trabajar, la verdad que nos restringe mucho este horario, no nos viene bien pero también hay que entender que esta pandemia tiene para rato”.

En ese sentido aseguró que para mejorar la situación de los trabajadores “debería haber una modificación en el horario, mucha gente no sabe que tenemos restricción horaria, ellos creen que estamos trabajando normalmente de 18 a 6 de la mañana y no es así, ojalá que podamos trabajar como antes, que levanten la restricción porque hay mucha gente que sale de los hospitales tarde y no tienen en qué volver a sus casas porque tampoco hay colectivos”.

Otro remisero expresó que “siempre estamos para atrás con cualquier aumento, el combustible va mucho más adelante que nosotros. Para mí la suba debería quedar como en las otras provincias donde la mayoría están ajustadas al valor del combustible, ahí estaríamos en paridad porque o sino siempre llevamos la de perder, yo sé que los tiempos son difíciles pero uno tiene invertido un vehículo de casi 1 millón de pesos y recaudar 10 mil pesos por mes es nada”.

“Trabajamos como podemos, nos estamos rebuscando, es la única forma de salir adelante”, relató el trabajador.