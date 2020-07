Remises: el movimiento bajó por la cuarentena y el sector trabaja al 50%

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un remisero comentó que el movimiento en la calle desde que empezó la cuarentena cayó y debido a eso deben trabajar más, pero ganan menos. Indicó en este sentido que el movimiento del día de ayer, por ejemplo, fue “nulo” y que “cuando no es feriado trabajamos al 50%”.

“Tenemos que estar todo el día luchando, hay compañeros que pagan el remis $700 por día, entonces para salir a la calle deben primero juntar para pagar el auto y cargar nafta -$1500 como mínimo-; por la cuarentena bajamos el movimiento estrepitosamente”, confió el trabajador.

Seguidamente indicó que “estamos muy limitados porque tenemos que estar peleando con las personas para conseguir pasaje, porque muchos prefieren caminar, solo en casos extremos utilizan un remis”.

“Es muy difícil la situación de nuestro sector, porque sí o sí tenemos que salir a la calle a trabajar ya que de lo contrario no tenemos para dar de comer a la familia. Se trabaja más y gana menos”, disparó y agregó: “además no hay que olvidar que las cosas aumentan todo el tiempo y la gente se debe apretar el bolsillo”.

“También hay políticas que aplica la Municipalidad que a nosotros no nos benefician ni ayudan en nada”, dijo y ejemplificó: “hablé con varios clientes del sector privado y ellos esperaban medidas relacionadas a la baja de impuestos porque hay que entender que no trabajan entonces no pueden pagar”.

Dejó en claro que “nuestro sector no pide ni recibe subsidios, nosotros salimos a trabajar, sin embargo, desde la Subsecretaria de Transporte y la Dirección de Tránsito nos persiguen”.

Lamentó que “en lugar de darnos una mano a los trabajadores nos aprietan con los controles y las multas”.

Por último, al referirse al pedido de extensión del horario de circulación indicó: “en lo persona digo que el movimiento termina a las 20 horas, pero se puede trabajar porque muchos quedan ¡colgados’ debido al deficiente servicio de transporte en la ciudad, podría servir para hacer unos pesos extras. Va ayudar porque hay gente que se mueve un poquito más, además hay que entender que el remisero no va a salir a pasear en vano ya que eso representa gasto en combustible”.