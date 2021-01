Remises: actividad muy golpeada por el poco movimiento y subas de la nafta

Compartir

Remiseros que dialogaron con el Grupo de Medios TVO, se mostraron preocupados ante el panorama laboral que atraviesan debido a la vuelta a la Fase 1 de la cuarentena en la ciudad, donde el poco movimiento afecta directamente su actividad; a esto hay que sumarle que el precio de la tarifa quedó desactualizado ante las subas reiteradas del combustible.

“No se trabaja nada, es que la gente no tiene permiso para circular, y entonces nosotros no trabajamos porque dependemos de ellos, vivimos el día a día”, indicó un trabajador del volante.

Asimismo, añadió que por protocolo “nos permiten transportar hasta dos personas, con la lona en el medio”.

“En los controles nos piden los permisos, y que contemos con todos los protocolos, también a los pasajeros le piden su permiso ya que deben justificar su salida”, aseveró.

De la misma forma, otro remisero indicó: “ahora salimos de base cada tres horas, tenemos permiso hasta las 21 horas. Para completar la tarifa quedó muy desactualizada ante las subas de combustibles que se registraron en el último tiempo, no alcanza, no cierra para nada”.

Ejemplificó que “ahora recaudamos por día $1000, de combustible tenemos $350 o $400, luego hay que pagar impuesto, tasa de utilización de la vía pública y el seguro, trabajamos todo el día y no ganamos nada, es juntar para comer”.

“La verdad es que no estamos trabajando bien porque la gente no sale debido a las restricciones, en tres días hice $1000, ayer $900 y eso que salí a las 6 de la mañana”, acotó otro hombre.

Y continuó: “si la persona que viaja no tiene permiso le hacen un acta”.

Relató el mismo que con el poco movimiento que hay y la suba de combustibles “la estamos pasando muy mal, somos muchos móviles que aguardamos por horas para alzar a un pasajero”.

“Nosotros esperamos que el 19 se levanten las restricciones, vivimos el día a día, y además hay que pagar alquileres”, dejó en claro por último.

