Remises y taxis deben tener instalado odómetro con ticketera para trabajar

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. José Olmedo, director de Transporte de Emergencia Municipal indicó que el martes venció el plazo para que los taxis y remises de la Ciudad comiencen a circular de manera obligatoria con el odómetro con ticketera. En este marco, aseguró que «no habrá más prorroga y que el 70% de los vehículos ya cuentan con la exigencia de la ordenanza».

«En consecuencia lo que estamos haciendo en forma conjunta con el área de tránsito y el área de transporte es realizar unos operativos así como los que hicimos con el requerimiento de la documentación para poder circular en la vía publica, vamos a hacer lo propio con el tema de los odómetros. Vamos a salir a recorrer distintos puntos de la Ciudad a controlar que se cumpla esta ordenanza», informó.

Y añadió que hasta el momento no realizarán multas. «No vamos aplicar las sanciones todavía, vamos a trabajar esto por una semana y posteriormente todos los vehículos que encontremos en los operativos de control y que no cuenten con el odómetro que es uno de los requisitos van a tener las sanciones correspondientes por incumplimiento de la ordenanza que hace al servicio de remises y taxis de la ciudad de Formosa».

A su vez aseguró que no van a dar más prorroga, «teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde el dictado de esta normativa hasta el cumplimento efectivo por lo que consecuentemente si alguna persona o vecino quiera habilitar algún vehículo para prestar estos dos servicios y no tienen el odómetro con ticketera no se hará el trámite de habilitación correspondiente».

Ante esta situación Olmedo contó que «en la ciudad de Formosa entre taxi y remises hay circulando más de 1500 vehículos, y la cantidad de vehículos que cuentan con la exigencia de esta ordenanza es del 70%, solamente el 30% es el que se acogió a los beneficios de esta moratoria, en consecuencia, teniendo en cuenta esta situación es que no se prorrogó por mayor tiempo el pedido de este odómetro con ticket».

Asimismo señaló que «la gran mayoría de las personas que decidieron encontrar como una salida laboral el servicio de remis o taxis fueron cumpliendo esta normativa, dado que el personal de la Dirección de Transporte, hizo un fuerte trabajo de concientización para los que decidan solicitar esta habitación haciéndole saber que el requisito lo iban a tener que cumplir y que era necesario que lo hagan en ese momento porque si compraban el odómetro sin ticket, tenían que volver a vender ese o despojarse para adquirir el que tenga ticket y esto les representaba un gasto extra», señaló.