René Pérez unió a Tini Stoessel a su transmisión en vivo durante la cuarentena y no la reconoció

En muchos países se está respetando el aislamiento social para frenar el contagio de coronavirus. Por ese motivo, los artistas mantienen contacto con su público desde las redes sociales. El streaming y las trasmisiones en vivo, se han convertido en la mejor manera de acompañar a la gente en época de pandemia.

En este caso, se vivió un insólito momento cuando René Pérez y Tini Stoessel se cruzaron en una trasmisión en vivo de instagram de casualidad. El cantante, quien acaba de lanzar un video en el que aparece su pequeño hijo y en que relata a la perfección los tormentos a los que se enfrenta, invitó a una “seguidora” a su video en vivo.

“¿Tú nombre es Tini?”, arranca diciendo René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina, sos muy crack”, responde la cantante, recostada en su casa. «Fue muy cool la última canción que lanzaste. Felicitaciones”, dijo la actual pareja de Sebastián Yatra. “¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, le preguntó Residente provocando los comentarios de los fans que no podían creer esta situación.

Luego, Tini habló sobre su cuarentena y el cantante dio un mensaje sobre la importancia de respetar el aislamiento social. “Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez. Si tienes una necesidad bien cabrona, sal, sino no”, cerró el boricua.

Este sábado 21 de marzo, Tini Stoessel cumplió 23 años. Sin embargo, pese a que no pudo encontrarse con su novio, le llegó un video y mensaje emotivo hasta las lágrimas.

“Cada uno de estos recuerdos lo guardo como un tesoro que me va a acompañar para siempre. Me siento afortunado de conocer tu corazón y que te hayas tomado el tiempo de hacer el mío mucho más grande”, arrancó su texto Yatra a través de Instagram​.

«Quisiera más que cualquier cosa estar ahí contigo en tu día, pero al final sabes que allí estoy… y tú estás aquí conmigo… de las mil maneras que solo tú sabes hacerlo!!. Feliz cumpleaños mi gran amor!!! Se me caen las lágrimas de felicidad y nostalgia escribiéndote este mensaje de agradecimiento porque Dios puso un angelito en mi camino y llenas de color este milagro llamado vida», completó el cantante colombiano.

“Mi amor gracias por este video y por tus palabras… Yo también atesoro cada momento que vivimos juntos en lo más profundo de mi corazón. Sos la persona más especial del mundo, gracias por amarme y aceptarme tal cual soy. Te adoro mi vida… no veo la hora de volverte a ver. Gracias”, fue la romántica respuesta de la cantante argentina