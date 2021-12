Rentas prorrogó para marzo de 2022 el pago de Ingresos Brutos

Compartir

La Dirección General de Rentas, comunicó que procedió a aplazar la entrada en vigencia de la Resolución General Nº 35/21, que establece un régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, respecto del valor de los productos y/o mercaderías que se ingresen a la provincia de Formosa por parte de sujetos titulares de explotaciones comerciales radicados en los Departamentos: Formosa, Laishí, Bermejo, Pilagás y Ramón Lista.

Dicha decisión se dispuso mediante Resolución N° 64/21, que el citado pago a cuenta, comenzará a regir a partir del 01 de marzo de 2022.

Es así que, desde el organismo fiscal, se informó que la medida obedece a la pretensión de intensificar su difusión, a fin de que los contribuyentes puedan adaptar los procedimientos y/o novedades que importe la misma al giro de sus respectivas actividades gravadas.

Asimismo, se destacó que lo establecido por la Resolución N° 35/21, no representa un tributo adicional, el cual solo puede ser establecido por ley, sino de un mecanismo de percepción, cuyo importe puede ser deducido del impuesto que finalmente resulte pagar en el mes en que se produjo el ingreso con motivo de esta normativa.

Por último, se precisó que no todos los contribuyentes están alcanzados atento a que no incluye a los sujetos que tienen vigente una exclusión otorgada por saldo a favor, como a aquellos que ya fueron oportunamente sujetos de percepción en la fuente.

