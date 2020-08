Renzo Riquelme es el nuevo jugador de For Ever

Compartir

El volante creativo Renzo Riquelme se transformó en refuerzo de For Ever. El ex Sol de América de Formosa se pondrá la casaca del “Negro” en este 2020. Todo acordado también con el media punta Jonathan Lastra.

Riquelme es un volante derecho de buen pie que nació en Formosa y jugó toda su vida allí. Tiene 32 años. En torneo federales jugó la mayor parte de su carrera en Sol de América, club del que proviene y en el cual fue dirigido por Daniel Cravero, aunque también tuvo un paso por Patria.

Si bien falta que For Ever lo confirme de manera oficial, el que también ya arregló es Jonathan Lastra, volante ofensivo o media punta de Desamparados de San Juan que fue dirigido por Cravero (en Textil Mandiyú).

Antes habían llegado el zaguero central David Valdez (llegó desde Mitre de Santiago), el volante central Emmanuel Giménez (Estudiantes de San Luis), los volantes ofensivos Ricardo Villar (Douglas Haig de Pergamino), Juan Pablo Varona (Juventud Unida Universitario de San Luis) y Emanuel Díaz (Estudiantes de San Luis); y el delantero Leonardo Valdez (Huracán de Comodoro Rivadavia).

La idea de Cravero es sumar un lateral izquierdo (se espera que César More se desvincule de Douglas Haig) y un zaguero central.

El lunes 7 de septiembre serán los testeos y 72 horas después los jugadores de For Ever ya podrán comenzar a entrenar de cara al certamen que se estima comenzará el 1 de noviembre.

El plantel

-Arqueros: Gastón Canuto, Leandro Ledesma y Alejandro Dianda.

-Defensores: Marcos Fissore, Humberto Vega, David Valdez (refuerzo), Rodrigo Lechner, Claudio Verino y Jonathan Medina.

-Volantes: Jonathan Lastra (refuerzo), Juan Pablo Varona (refuerzo), Oscar Gómez, Emmanuel Giménez (refuerzo), Claudio Santa Cruz, Emanuel Díaz (refuerzo), Ricardo Villar (refuerzo), Renzo Riquelme (refuerzo) y Ignacio Ruano.

-Delanteros: Diego Magno, Julio Cáceres, Matías Romero y Leonardo Valdez (refuerzo).

-Cuerpo técnico: DT: Daniel Cravero, Ayudantes de campo: Claudio Spontón y Miguel “Manzanita” Benítez. Preparadores físicos: Gastón Pigliacampo y Carlos Leiva. Entrenador de arqueros: Marcelo Carrasco. Kinesiólogo: Pablo Castillo. Doctor: Alejandro Córdoba.