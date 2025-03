Réplica a Cristina de peronistas por «dividir al PJ»

En su discurso en el Congreso Educativo de la UBA, Cristina Kirchner potenció la tensión en el peronismo al apuntar contra los diputados que colaboraron para que el Gobierno blindara en Diputados el DNU para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI. La bronca de la titular del PJ se dirigió a los legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones. Desde esas provincias le respondieron que profundiza las divisiones en el partido.

En su crítica esta vez priorizó a los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, acaso por tratarse de la única provincia cuyos diputados todavía se mantienen en el bloque de Unión por la Patria. Los tres tucumanos que alineados con Osvaldo Jaldo abandonaron el espacio en enero de 2024 y desde antes los cuatro misioneros con terminal en Carlos Rovira y los tres salteños de Gustavo Sáenz ya confluían en Innovación Federal.

“La reconstrucción del peronismo no pasa por las intervenciones de los PJ provinciales. Pasa por entender el rol de cada uno. Mi rol es gestionar, dialogar, buscar consensos y defender a los catamarqueños. Siempre he sido igual, desde que ganó Milei, y fue así con Cristina, con Macri y con Alberto”, dijo Jalil.

La ex mandataria dispuso las intervenciones de los PJ de Salta y Misiones. Jujuy ya estaba intervenido, y la postergación de la elección interna provocó el quiebre del espacio para los comicios del 11 de mayo. En Catamarca y Tucumán no avanzó en esa dirección porque los presidentes partidarios son Lucía Corpacci y Juan Manzur, ambos alineados con su conducción.

“Nosotros defendemos los intereses de los misioneros. Acompañamos los acuerdos políticos del gobernador. Que ella explique por qué sus diputados votan a Martín Menem para presidir la Cámara.

Es porque tiene un acuerdo político. O por qué en su momento promovía las privatizaciones de Menem”, aseguró a este diario Alberto Arrúa, del bloque Innovación Federal.

“Lo único que hace es seguir dividiendo más el peronismo. A esta altura dudamos si está conduciendo para fortalecer al peronismo o al Gobierno nacional”, replicó el diputado y titular del PJ misionero, en litigio judicial por la intervención.

Jaldo había respaldado el viernes, antes del discurso de Cristina, el voto de los tres tucumanos a favor del DNU. “Si la deuda no se refinancia, entramos en default y se le haría tamaño daño a la economía nacional. No al Presidente Milei, a los argentinos. Eso tienen que entender los que votan en contra por la contra misma”, argumentó el tucumano.

Desde Salta rechazaron la intervención del PJ. “Fue un grave error, justo antes de un proceso electoral. Dejaron sin partido a miles de dirigentes que tuvieron que salir a competir con otras fuerzas políticas”, reclamó un diputado del sector de Sáenz en alusión a los comicios del 11 de mayo.

Jalil, Jaldo y Sáenz se mostraron en una reunión con Guillermo Francos y Luis Caputo en la previa a la sesión. “Nosotros tenemos que gobernar. ¿Cristina qué quiere? ¿El caos? Si le va mal a Milei nos va mal a nosotros”, coincidieron en el vuelo de regreso desde Buenos Aires.