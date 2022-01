Reportan aumento de casos de coronavirus en provincias pero por vacunación no suben internaciones

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Autoridades de Salud provinciales señalaron que si bien detectaron aumentos de casos de coronavirus por la circulación de las variantes Delta y Omicron esa suba «no se traduce en ocupación de camas» de terapia intensiva y pidieron «mantener las medidas de protección y completar la vacunación» porque «es nuestra mejor defensa en este momento».

En tanto, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) resolvió ayer que las personas vacunadas y asintomáticas que sean contacto estrecho de casos positivos de coronavirus podrán ser exceptuadas del aislamiento preventivo de una semana, mientras los no vacunados tendrán que cumplir estrictamente con el confinamiento.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que las personas con dos vacunas hace menos de 4 meses y quienes tuvieron Covid-19 en los últimos 90 días podrán «tener más flexibilidad en el aislamiento, en caso de ser contacto estrecho y no tener síntomas de la enfermedad, y se les recomendará la realización de un test entre el tercer y quinto día para definir su condición».

«Todo lo que venimos recomendando tiene una mirada sanitaria y lo primero que se evalúa es el efecto de la vacuna y la disminución en el riesgo», destacó en diálogo con radio Con Vos y recordó que de todas formas cada provincia decidirá las medidas a aplicar en su distrito de acuerdo a la situación epidemiológica.

En la provincia de Buenos Aires, donde se reportaron 32.457 casos positivos en las últimas 24 horas, el gobernador Axel Kicillof destacó hoy que más de 3 millones de bonaerenses recibieron la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Y, remarcó en Twitter que en la campaña de inmunización la provincia alcanzó las 15.117.633 millones de personas con una dosis, es decir el 89,61% del total de más de 16 millones de ciudadanos a inmunizar en ese distrito.

El Gobierno bonaerense también recordó que allí la vacunación es libre, con presentación espontánea de quien concurra voluntariamente a un vacunatorio con su DNI.

En Córdoba, el Gobierno anunció que modificará el protocolo de aislamiento para contactos estrechos en relación a las tareas laborales que deban realizar a partir del lunes 17 de enero.

En tanto, desde el lunes las farmacias cordobesas comenzaron a aplicar las vacunas y se sumarán en lo sucesivo en toda la provincia como centro de inoculación, mientras más laboratorios privados prestarán servicios para realizar en forma gratuita y con turno previo testeos para detección de antígeno de Sars-Cov-2 a personas que se identifiquen como contactos estrechos de casos confirmados y no presenten síntomas.

Según el Ministerio de Salud de Córdoba había hoy 811 personas internadas en camas críticas para pacientes con Covid-19, lo hace un promedio del 23,2% de ocupación en todas las plazas disponibles en la provincia, cifra que no se registraba desde agosto cuando llegó al 23,60%, tras lo cual la curva tomó un descenso hasta que a fines de diciembre volvieron a avanzar los contagios y el número de internados.

El primer día de este 2022 había 278 personas internadas (7.9%), mientras que la curva de contagios comenzó a descender –ayer hubo 9.709- luego el pico de la semana pasada, con un par de días con más de 15.000 casos por jornada. lo que llevó a los especialistas a analizar un posible amesetamiento.

En ese sentido, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, señaló a C5N que si bien hay «una gran circulación viral» de Ómicron «podríamos llegar a pensar que si se comporta de la misma manera que en otros países o hasta en la misma provincia de Córdoba -donde ya estamos viendo que hay una meseta-, estaríamos hablando de cuatro, cinco semanas y después de ahí empezar con la meseta y ver que empiezan a disminuir la cantidad de casos».

En Santa Fe crecieron los casos de un promedio de 82 por día en las dos primeras semanas de diciembre a los 5.629 que se registraron por jornada en los diez días que cumplió enero pero voceros del Ministerio de Salud de la provincia informaron hoy que ese crecimiento «no se ha traducido hasta el momento en porcentaje de ocupación de camas» aunque sí «se observa un aumento más acelerado» de demanda de internaciones en los hospitales destinados a pacientes Covid.

En el hospital de Niños Orlando Alassia el martes pasado había internados dos niños, uno en sala general y otro en terapia intensiva, mientras esta mañana la cifra trepó a 14, de los cuales 11 son menores de 3 años que no tuvieron aún acceso a la vacuna.

El director del Alassia, Osvaldo González Carrillo, precisó que «de los tres chicos internados que son mayores de tres años, dos no estaban vacunados y el otro tenía vacunación incompleta».

«El porcentaje de los chicos que no están vacunados que ingresan a internaciones es más alto, es todo un dato: los chicos no vacunados son los que más se internan, y son los que suelen tener mayor gravedad», explicó el médico. En cuanto a los mayores, cuya internación se realiza en el hospital Iturraspe viejo, en los últimos cuatro días el número aumentó de los 12 que había el viernes a 29, con 22 pacientes en sala general y siete en terapia intensiva.

En Mendoza, el último parte del Ministerio de Salud indicó que entre las últimas horas del domingo y el lunes hubo 3.363 nuevos casos positivos y sólo un fallecido, lo que marcó un crecimiento de contagios respecto de la semana previa dado que entre el 24 y el 30 de diciembre se habían reportado 2.788 confirmados.

Respecto al factor ocupacional de camas UTI, en el Gran Mendoza era del 29,09% y el 21,78% en toda la provincia.

En Entre Ríos, si bien el nivel de contagiosidad es alto en 11 de los 17 departamentos y de riesgo medio en otras cuatro jurisdicciones, la cantidad de contagios no influyó en la ocupación de camas de terapia intensiva, dijeron fuentes sanitarias.

Allí la ocupación total es del 57,7% de las 267 que existen en la provincia, un 5% más que 14 días atrás pero lejos de los picos registrados en junio del 2021, cuando la ocupación rondaba el 90% del total de las camas UTI.

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó que Entre Ríos está «en el momento de crecimiento exponencial de casos» de las variantes Delta y Ómicron, por la cual «no se puede estimar cuándo será el pico» de casos.

En ese sentido, explicó que días antes de Navidad «empezó a duplicarse el número de personas» con Covid-19 positivo, y pidió «esperar unas semanas más», para tener «el impacto» de los nuevos casos en las unidades UTI.

Tierra del Fuego multiplicó por diez los casos de coronavirus en la última semana, el mayor salto desde el inicio de la pandemia, aunque la cifra de internados en sala general y en terapia intensiva sigue siendo baja en relación a ese incremento, confirmaron fuentes sanitarias.

Un relevamiento efectuado por el Ministerio de Salud fueguino reveló que en la semana del 2 al 8 de enero se registraron 3.539 casos a un promedio de 505 diarios, en su mayoría en Ushuaia y Río Grande, mientras se produjeron dos fallecimientos y había 5 internados en terapia intensiva en la segunda ciudad.

La provincia había informado 336 nuevos casos en la última semana de diciembre, en tanto que en la anterior se habían confirmado 69, lo que ratifica un crecimiento exponencial de la enfermedad a partir de la circulación de la variante Ómicron.

La tercera ola de coronavirus se manifiesta en la provincia a partir de fines de noviembre, con las primeras infecciones relacionadas a la actividad turística, y en particular al inicio de la recalada de cruceros en el puerto de Ushuaia.

Las autoridades sanitarias como el Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) y el Comité Operativo de Emergencia (COE) solicitaron «intensificar las medidas de prevención» a trabajadores del sector turístico que se desempeñan en hoteles, establecimientos gastronómicos, servicio de guías y transporte, entre otros.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp