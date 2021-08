Reportan marcado descenso de contagios e internaciones por Covid-19

Compartir

Las provincias reportaron en los últimos días descensos en el número de contagios por coronavirus y en las internaciones en unidades de terapia intensiva, a medida que aumenta la inmunización de la campaña nacional de vacunación.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó que la provincia atravesaba “una semana interesante porque se consolida un marcada velocidad en el aumento del descenso de los casos” de coronavirus, así como de las internaciones en terapia intensiva al señalar que había “solo 786 camas ocupadas por Covid” en el distrito.

“A medida que aumentamos la vacunación, empiezan a descender no solamente los casos sino también los fallecimientos”, afirmó Kreplak en conferencia de prensa y por eso anunció que a partir de mañana cinco colectivos recorrerán distintos barrios en Tres de Febrero, San Miguel, La Matanza, Lanús y San Isidro para aplicar vacunas.

Esta estrategia de acercamiento a personas que no se hayan vacunado se suma a los vacunatorios móviles que funcionan desde principios de mes en Azul y en Villa Gesell.

“Estamos en la semana 12 de descenso de los casos, hay 81 por ciento de descenso respecto del pico cuando teníamos 12 mil casos semanales y ahora estamos en 2 mil”, indicó el ministro y precisó que esta era “la semana con menos casos en el año porque logramos pasar por debajo del valle anterior”, dado que, dijo, “hemos bajado, por debajo del piso donde comenzó la segunda ola”.

Según Kreplak hay un “26% de descenso de los casos en la provincia”, algo que “triplica la velocidad de descenso de los casos” que reportan un 60% de la variante Manos, 20 por ciento de la Andina y 13 por ciento de la Británica .

Además, indicó que seguían activos “44 casos de Delta, 42 de los cuales son viajeros” y remarcó que “todos los casos los tenemos controlados sin tener que lamentar contactos estrechos”.

Kreplak dijo que “las internaciones en terapia intensiva también siguen descendiendo” y apuntó que había hoy una “ocupación del 72 por ciento, pero por Covid hay solo 786 camas ocupadas, es decir el 30” por ciento y hay “2.573 camas libres para otras patologías”.

En ese sentido, recordó que el “pico de ocupación de camas se dio en mayo cuando había 74,6% de ocupación, con 3.558 camas y 2.564 eran por Covid”.

En Bahía Blanca, el director de Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña, señaló hoy que en ese distrito “estamos en una tensa calma, con los mismos guarismos de la primera semana de abril del 2021 con un promedio de 107 casos diarios” por lo que “esperamos que la vacunación siga generando la disminución del virus”.

Por eso, volvió a recomendar mantener los cuidados “con el distanciamiento social, uso de barbijo o tapaboca, lavado de manos y alcohol en gel”.

El director del hospital municipal, Gustavo Carestía, señaló que “en estos días fue notable el cambio” en cuanto al descenso de ocupación de camas al indicar que “hace un mes y medio estábamos con el hospital que no cabía un alfiler” y “hoy estamos con 7 internados con coronavirus mientras que en la terapia tenemos 5 pacientes, de los cuales 1 está activo y los otros se mantienen por razones de cuidado del aparato respiratorio”.

En Santa Fe, donde había 255 casos de coronavirus y sin fallecidos desde el viernes hasta el lunes, el director del Tercer Nivel de Atención Médica, Rodrigo Mediavilla, calificó hoy a la tendencia de baja de contagios como de “una buena noticia, porque estamos fuera de la segunda ola, que ha pasado”.

El funcionario consignó que en los hospitales públicos el registro promedio de ocupación de camas “es de un 64% de camas UTI, pero de este total ocupadas, solo el 30% son pacientes covid”.

En Córdoba, el Ministerio de Salud provincial informó ayer dos muertes por causa del coronavirus, cifra diaria que es la inferior en los últimos tres meses.

Los casos nuevos diarios se mantienen con tendencia a la baja y ayer se registraron 631, muy por debajo del pico de contagios detectados en un día, el 4 de junio (5.325), a la vez que se mantiene en un porcentaje bajo la ocupación de camas críticas, con 26,6%, lejos del 87,9% que marcó el pico de ocupación el 13 de junio pasado.

Permanecen internadas 935 personas, de los cuales 199 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, el 21,2%, según el informe oficial.

En Mendoza, la ocupación de camas de terapia intensiva rondaba el 63,85% en toda la provincia, según el reporte semanal del Ministerio de Salud local que indicó que también se sostiene la tendencia a la baja de casos en lo que va la primera quincena de agosto con un promedio de 400 casos diarios, por debajo a los 700 diarios que llegó a tener a fines de junio.

Anoche, la cartera de Salud reportó 78 casos positivos, el número más bajo desde marzo.

Entre Ríos registraba una ocupación del 61,05% de las camas de terapia intensiva (UTI), más de 18 puntos menos que a mediados de julio, informó el Gobierno provincial, aunque en la ciudad de Paraná se mantiene la situación de alerta.

En esa provincia hay 104 camas libres sobre las 268 disponibles en terapia intensiva y, según fuentes gubernamentales, el avance de la campaña de vacunación, con más de 1.050.000 personas vacunadas, permitió avanzar en las habilitaciones de actividades y disminuir la ocupación en los hospitales.

