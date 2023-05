Representantes estudiantiles repudiaron pegatina de afiches políticos en la UNaF

Ayer, lunes 29 de mayo, en horas de la tarde, en la Sala de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se realizó una conferencia de prensa donde los representantes estudiantiles de las Facultades de Recursos Naturales, Humanidades y FAEN se expresaron sobre la pegatina de afiches políticos en dependencias en el campus universitario.

Inició haciendo uso de la palabra Jesús Méndez, miembro del centro de estudiantes LíneAzul-FRN y delegado ante la FUA: “En el día de la fecha, lastimosamente, hemos concurrido a nuestro espacio físico y vimos que se encontraba lleno de pegatinas de afiches de una agrupación externa a nuestra Facultad que daban a entender que era un frente de estudiantes, pero en realidad se preocupan más por militar por la política externa que por una política universitaria y el bienestar estudiantil, que es lo que hacemos nosotros”.

“Se vio afectado nuestro espacio físico como así también varias partes de las instalaciones de nuestra unidad académica como pasillos, oficinas, baños y salones”, denunció.

“Es un acto de vandalismo que repudiamos enérgicamente porque somos una agrupación que constantemente trabajamos por el bienestar estudiantil, además de la limpieza de nuestra institución. Y esto perjudicó, dañó cada uno de los espacios donde se pegaron estos carteles”, añadió Facundo Gaete, integrante de la agrupación LíneAzul de FAEN, aclarando que “ya hicimos la limpieza de todo este daño que sufrimos hoy”.

“Repudiamos totalmente esta imposición ideológica porque no es una manera de hacer militancia obligar de forma visual con estas pegatinas que fueron hechas por todos lados, afectando a toda la comunidad universitaria”, rechazó Manuel Alejandro Albornoz, integrante del centro de estudiantes de FAEN.

También, Andrea Monzón, presidenta del centro de estudiantes LíneAzul-FH, señaló: “Estas pegatinas tenían escrito el logo de una agrupación externa a la universidad, reconociéndose como Equidad Universitaria, y además un partido político al cual no acompañamos, imponiendo el Modelo Formoseño a la Universidad Nacional de Formosa”.

“Dentro de la UNaF nosotros defendemos lo que es la autonomía universitaria y no vamos a permitir que hagan adoctrinamiento en nuestra universidad. Esto generó el descontento y el disgusto de los estudiantes ya que semanas atrás estuvimos informando sobre el desfinanciamiento que está sufriendo la UNaF. Somos una agrupación y acompañamos desde la política universitaria sin ninguna política externa a la universidad”, concluyó.

