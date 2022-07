Repudiables dichos transfóbicos de un periodista cordobés contra Flor De la V

Compartir

Una vez más, Florencia De la V fue víctima de una agresión solo por el simple hecho de la elección de su género. En esta oportunidad, el encargado de trasmitir los repudiables dichos transfóbicos fue Miguel Ángel Motta, un periodista cordobés, en el marco de su programa en el canal El Doce de dicha provincia.

Todo comenzó cuando el conductor estaba haciendo un duro descargo en contra del furcio que cometió sin querer la capocómica en una nota que le hizo a Valeria Mazza en Intrusos, en donde le preguntó: “¿Cómo está Tincho?”, en referencia a Tiziano Gravier, el hijo de la exmodelo que sufrió una golpiza a la salida de un boliche de Rosario. Sucede que justamente esa palabra había sido la que utilizaron los agresores del adolescentes antes de golpearlo, como un insulto y para catalogarlo como alguien que está en una posición privilegiada socialmente.

“Cualquiera sale al aire y totalmente desinformado. Esta mujer (por Valeria), que la para un móvil de Intrusos, primero empieza a contestar sentada en el auto, después tiene la amabilidad de bajarse y la De la V, o el De la V, que se yo, no lo tengo claro, le dice ´¿cómo está Tincho?´. Y ´Tincho´ es peyorativo, no sé qué piensa este tipo o tipa, este argentine, ¿vendría a ser un argentine este muchacho?”, comenzó expresando de forma polémica.

Y continuó, justo antes de dar paso al tape en el que Flor comete el error: “¿Qué cree, que Tincho es el sobrenombre, habrá pensado que es Martín? Yo no lo podía creer (…) Es una barbaridad televisiva y quiero que la vean”. Entonces, luego de poner el video al aire, reflexionó: “Mirá la cara de la madre, después en un momento cuando termina la entrevista le dijo ´te comprendo de madre a madre´. Yo lo admito, lo considero, pero te dijo lo que dijo”. En tanto, cerró: ´Tincho´, ´Martincho´, según ella, que es Tiziano, volvió a los entrenamientos junto a los integrantes de la selección juvenil de esquí alpino en el sur del país, que se preparan para los próximo Juegos Olímpicos de invierno. Eso nadie lo difunde, el chico tiene tres medallas logradas, esquía desde los cuatro años y es representante en nuestro país desde los 14. Un esquiador bravísimo”.

Marcelo Polino fue uno de los que se eco de la noticia, solidarizándose con su colega, y expresó: “Que horror! Discriminación asquerosa Mi apoyo”. Conmovida por este gesto del exconductor de Ponele la firma, Flor le agradeció y arrobó la cuenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo: “Gracias Poli. Hola Inadi”. Y luego replicó el video, con una nueva mención a dicho organismo del Estado.

En tanto, también hubo varias repercusiones en las redes y muchos internautas que se manifestaron en contra del periodista que discriminó a la figura de América. “Un señor nefasto utilizando un pronombre masculino para referirse a la señora Flor De la V porque cree demasiado ofensivo utilizar la palabra ´tincho´ que ella utilizó para referirse a un heterosexual…”, “No le quedaba claro si Flor de la V era el o ella. Una imbecilidad”, “Para él Valeria Mazza, mujer cis género, linda, rubia, vale más como persona que Flor de la V, a la que le niega su identidad, la ningunea. Como sigue este tipo en la TV? ASCO”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en Twitter.

