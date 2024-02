Repudian hechos vandálicos en contra de unidades Punto a Punto

El viernes por la noche, tres unidades del servicio de transporte “Punto a Punto” fueron objeto de actos violentos, al recibir piedrazos que impactaron directamente en los coches produciendo daños materiales.

Sobre el particular, el subsecretario de Transporte y emergencias de la Municipalidad, Dr. José Olmedo relató que según pudo conocer “durante el último recorrido del servicio Punto a Punto, la línea que termina en el barrio 20 de Junio, al llegar a ese barrio, fue objeto de hechos vandálicos, al recibir tres piedrazos directamente a tres unidades, una de ellas en el parabrisas y la otra en la luneta trasera”.

“Inmediatamente informados de esta situación, se radicó la denuncia correspondiente a la seccional de la Policía de la Provincia y a la vez se iniciaron las acciones legales a través de la Unidad Legal y Técnica de la Municipalidad, para dar con los responsables de estos repudiables y violentos hechos”.

Manifestó Olmedo asimismo que “días previos tuvo conocimiento de la circulación de mensajes de whatsapp donde se manifestó la intención de realizar algún tipo de acción vandálica, pero no pensamos realmente que llegarían a tanto”.

Comentó que en este momento se está realizando la investigación pertinente para dar con los responsables de este “repudiable y cobarde hecho, ya que, si bien se generaron daños materiales, podría haber sido aún peor si alguna persona, ya sea el chofer o los vecinos que eran transportados, sufrían algún daño y debemos ser conscientes de la gravedad de esta situación”, sentenció.

“No queremos que estos hechos se repitan, no podemos permitir vivir en un ambiente de violencia en la ciudad, no queremos volver al pasado donde se generaron situaciones muy complejas debido a no poder dirimir de manera correcta una situación conflictiva, este no es el camino”, concluyó.