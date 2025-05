Repudio de Lucy Aguayo: «Brignole cruzó todos los límites con sus agravios machistas»

La secretaria de la Mujer de la UCR Formosa y segunda candidata a convencional constituyente, Lucy Aguayo, repudió enérgicamente el accionar del intendente de El Colorado, Mario Brignole, quien profirió insultos de tinte machista contra la diputada provincial Agostina Villaggi durante una cabalgata política que se desarrolló frente a la municipalidad de esa localidad.

El episodio se produjo en el marco de una movilización organizada por el senador Francisco Paoltroni, también candidato a convencional constituyente, quien encabezó una cabalgata hasta la comisaría local y luego hacia el edificio municipal, acompañado por la diputada Villaggi y ciudadanos a pie. El objetivo de la convocatoria era entregar una nota formal con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reelección indefinida en la provincia de Formosa.

Sin embargo, cuando Paoltroni intentó acercarse al municipio, el intendente Brignole, que hacía guardia montado a caballo junto a otros trabajadores municipales, se negó a recibir el documento. Lejos de mantener una actitud institucional, el jefe comunal utilizó micrófonos y parlantes —que ya estaban instalados para un acto por el Día del Folclore— para lanzar insultos e improperios, entre ellos, una expresión misógina y despectiva dirigida a la diputada Villaggi: “andá con tu macho”, en referencia al senador Paoltroni.

“Estos hechos no solo son inaceptables, sino profundamente preocupantes. Lo que ocurrió en El Colorado no es solo una falta de respeto hacia una legisladora electa por el pueblo, sino también un acto de violencia política contra todas las mujeres que participamos en espacios públicos”, expresó Lucy Aguayo al conocerse el hecho.

“Estar en campaña no habilita el maltrato, ni la descalificación personal, y mucho menos el uso de recursos del Estado para hostigar a quienes piensan distinto. Usar micrófonos municipales para insultar a una mujer no es solo cobarde, es una muestra del autoritarismo con el que algunos manejan el poder en Formosa”, señaló Aguayo.

Asimismo, la dirigente radical sostuvo que tanto ella, como Villaggi y Paoltroni, integran una propuesta que busca “romper con la lógica del abuso institucional y abrir paso a un nuevo capítulo de democracia, diálogo y respeto”.

El hecho generó fuertes reacciones en redes sociales y entre distintos sectores de la oposición. “Las mujeres no vamos a retroceder. No nos van a callar. No hay acto ni micrófono que pueda tapar la demanda de cambio que hoy crece en toda la provincia”, concluyó Aguayo.