Repudio generalizado de entidades empresarias al atentado a la vicepresidenta

Diferentes entidades empresarias expresaron su repudio al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamaron un rápido esclarecimiento del hecho e instaron a toda la sociedad a defender «la paz, el diálogo y la democracia».

En ese sentido se expresaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Bolsa de Cereales (BCBA), el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Cámara de Exportadores (CERA), Energía Argentina y la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas).

También se expresaron el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), el Comité Asegurador Argentino (CAA), la Fundación Pro Tejer, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

En su declaración, la UIA ratificó el compromiso de sus integrantes «con la paz, el diálogo y los consensos básicos que permitirán al país salir adelante» e hizo «un llamado a todos los sectores de la sociedad a terminar con las antinomias y a mantener los debates dentro de la Democracia».

Por su parte, la CAC abogó para que «la Justicia obre con independencia y celeridad a fin de esclarecer el desgraciado hecho y castigar a los culpables», e instó a la ciudadanía a «hacer sus mayores esfuerzos en pos de mantener la paz social, particularmente en una coyuntura tan delicada como la actual».

La Bolsa de Comercio exhortó a «las instituciones de la República a preservar la paz social», un requisito considerado por Camarco «imprescindible para la vida y la Democracia».

AEA llamó a «trabajar para consolidar la paz y promover la convivencia», en tanto el FCE convocó a «todas las fuerzas políticas para redoblar esfuerzos en pos de transmitir tranquilidad y unidad al conjunto de la sociedad».

Tras condenar el atentado, ACDE sostuvo que «el progreso de Argentina sólo se conseguirá mientras tengamos paz y democracia», e IDEA repudió los «inaceptables» actos de violencia «contrarios al país en el que todos los argentinos queremos vivir».

La Comisión de Enlace, que agrupa a la Sociedad Rural Argentina (SRA), instó a la Justicia a que «actúe con celeridad y de manera determinante para esclarecer los hechos ocurridos y llevar tranquilidad a todos los compatriotas».

La Bolsa de Cereales defendió al diálogo como «valor básico para arribar a consensos que nos permitan emerger de la profunda crisis en que nos encontramos y a reafirmar el valor de las Instituciones de la República como factor clave de la democracia y ámbito natural para dirimir los disensos».

ABA se expresó «en contra de cualquier manifestación de violencia» y señaló como «principios irrenunciables» a «la paz social, el respeto por las diferentes expresiones políticas en el marco del diálogo y el orden republicano».

Asimismo, la empresa Energía Argentina repudió el hecho al afirmar que «la convivencia pacífica es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo que resulta inaceptable cualquier forma de violencia», mientras que Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas) reafirmó el «compromiso con la paz social de los argentinos».

Desde la Cámara de Exportadores (CERA) consideró que es «clave investigar, esclarecer el hecho y hacer justicia», al mismo tiempo que la Asociación Argentina de Logística Empresaria (Arlog) se expresó en «defensa de la democracia y en el fortalecimiento de las instituciones que son la base de nuestra sociedad».

La Cgera se sumó al repudio y puntualizó que «en la democracia que supimos construir no pueden permitirse este tipo de hechos», y que «sembrar odio tiene estos resultados».

Desde la UART y el Comité Asegurador advirtieron que «episodios como este van totalmente a contramano del sentir nacional», y sostuvieron que «la sociedad argentina toda quiere transitar por caminos de paz, tranquilidad y diálogo».

IPA repudió el «intento de magnicidio» y convocó «a todos los integrantes de la sociedad, especialmente a aquellos que tienen cargos de representación dirigencial, a reflexionar sobre la importancia de esquivar los discursos de confrontación y sumarse a los llamados al diálogo sincero y sin medias tintas».

Apyme reclamó «un fuerte pronunciamiento institucional del conjunto de la dirigencia política y de todos los órdenes de la actividad nacional», en contra de un atentado que «responde a los lamentables discursos de odio instigados por parte de algunos sectores».

En su repudio, CAME puntualizó que «el odio y la violencia sólo destruyen y nos alejan del camino que todos los argentinos queremos construir».

Ciara y CEC formularon un «fuerte llamado para encontrar el camino de la paz social, a través del diálogo democrático» y desde el Consejo Agroindustrial pidieron que «la Justicia pueda esclarecer con celeridad los hechos acontecidos que tanto daño hacen a la República».

La fundación Pro Tejer consideró «inadmisible que la provocación, la violencia y el odio escalen» e hizo un llamado a «la responsabilidad de la dirigencia política, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto».

Las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina condenaron el atentado y remarcaron que «hechos abominables como este no pueden ser justificados bajo ningún punto de vista».

Por último, ENAC hizo «absolutamente responsable a la oposición política por engendrar odio y promover condiciones mediáticas y judiciales para que este tipo de situaciones sucedan».

