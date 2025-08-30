REPUDIO LOS DICHOS DEL CONVENCIONAL FIRMAN: Quienes atacan a la ESI, en los hechos, favorecen el silencio que protege a los abusadores sexuales

La ESI no promueve la pedofilia ni la homosexualidad: la ESI defiende derechos es por esto que quiero manifestar mi absoluto repudio a las declaraciones realizadas por Fabian Firman que sostuvo falsamente que la Educación Sexual Integral (ESI) promueve la pedofilia y la homosexualidad.

Estas expresiones no sólo son irresponsables, sino que también profundizan la desinformación y ponen en riesgo la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, fue un logro histórico para proteger a nuestras infancias y juventudes. Su objetivo es claro: garantizar que cada estudiante reciba información científica, laica y con perspectiva de derechos.

Desde su implementacion hemos tenido sobrados ejemplos en donde gracias a la ESI se han denuniado los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, brindando herramientas para identificar y denunciar situaciones de violencia.

Quienes atacan a la ESI, en los hechos, favorecen el silencio que protege a los abusadores sexuales.

La ESI tampoco promueve orientaciones sexuales. Por el contrario promueve el respeto, respeto que Firman dejo olvidado en algun placard parece. Con la ESi enseñamos que todas las personas, sin importar su identidad u orientación, merecen vivir libres de discriminación.

La ESI tambien cuida la salud. Esto deberia saberlo como médico. Ayuda a prevenir embarazos no intencionales, infecciones de transmisión sexual y promueve vínculos responsables y saludables.

Resulta grave que un profesional de la salud y Convencional Constituyente en lugar de defender la evidencia científica, repita prejuicios que atrasan décadas y dañan a nuestras infancias.

La verdadera amenaza para niñas, niños y adolescentes no es la ESI: son el abuso, el silencio y la desinformación.