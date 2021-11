Resaltaron que en Formosa existe una política sanitaria integral para atender al niño prematuro

Compartir

Linkedin Print

El miércoles 17 de noviembre se conmemoró el Día Mundial del Niño Prematuro. Al respecto, profesionales pusieron énfasis en destacar la labor que se desarrolla en la provincia de Formosa en beneficio de estos bebés.

En el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad capital, la jefa de Neonatología, la doctora Norma Benítez, informó que las actividades previstas que no pudieron ser desarrolladas por las inclemencias del tiempo se realizarán el viernes 19 a las 11 de la mañana en el patio del nosocomio.

“Esperamos a los papás de prematuros y a los que se encuentran en estos momentos en el Hospital con sus niños. Se realizarán charlas y reconocimiento a los padres de las familias”, comentó.

Además, realzó que la provincia cuenta “con una planta encargada de preparar la nutrición parenteral”, refiriéndose a la Planta LAFORMED que se encuentra ubicada en el Parque Industrial capitalino.

“Nos produce la nutrición parenteral para nuestros prematuros que nazcan con menos de 1500 gramos. No importa la hora en que nazca, siempre es una urgencia nutricional y, en nuestro servicio, contamos con las bolsas preparadas”, indicó.

Explicó que “la preparación es personalizada. No sólo contamos con la bolsa cero, sino que también es preparada de acuerdo con los requerimientos nutricionales diarios de cada niño, la edad gestacional y el peso que tenga”.

En esta línea, remarcó que poder cumplir con la demanda en tiempo real, es posible porque “trabajamos en equipo y coordinadamente”.

Por otra parte, la especialista informó que actualmente en el nosocomio hay aproximadamente unos 30 niños prematuros. Y agregó: “La cantidad de nacimientos ha disminuido, pero el índice de prematuros sigue por sobre el 10%. En Argentina nacen 8 mil prematuros por año y se calcula que de ellos, hay 20 prematuros menores de 1500 gramos, que son los que demandan mayor exigencia”.

A su turno, el director de la Planta, el doctor Rodrigo Gómez, sostuvo ante esta Agencia: “Es la única empresa del Nordeste productora de este tipo de alimento y es gracias a la política pública del Gobierno provincial” y subrayó que esta es otra de “las tantas políticas sanitarias que benefician a la población formoseña”.

“Para nosotros es un orgullo y confiamos muchísimo en los profesionales que tenemos, en la capacitación que tienen y en el trabajo que realizan día a día”.

Para finalizar, manifestó: “Es una gran responsabilidad y diariamente la asumimos con compromiso”.

Compartir

Linkedin Print