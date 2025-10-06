Rescataron a un joven que amenazaba con quitarse la vida en la ciudad de Clorinda

El profesionalismo y la capacitación permanente del personal policial en casos extremos impidieron que un joven de 23 años se tire al vacío desde el techo del polideportivo, del barrio Primero de Mayo, de la segunda ciudad.

La oportuna y eficiente tarea policial se registró el domingo último, alrededor de las 22:00 horas, mediante el alerta de la Línea de Emergencias 911.

De inmediato, los integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo, del Comando Patrulla de Seguridad Urbana y personal de la brigada de investigación dialogaron con el muchacho, además de vecinos.

Allí se mantuvo una charla con el joven y la utilización de técnicas de disuasión, los policías lograron que desista de su decisión. Después los uniformados del Destacamento Bomberos lo rescataron mediante la utilización de equipamiento especializado para garantizar todas las medidas de seguridad.

Después le brindaron contención y el personal de salud lo examinó en el lugar, en medio de un procedimiento que demostró la importancia del trabajo conjunto y generó alegría entre los vecinos porque tuvo un desenlace con final feliz.

Luego se inició un expediente judicial y se puso en conocimiento del caso al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.