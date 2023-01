Rescataron a una mujer que estaba secuestrada y era agredida por su ex pareja

Efectivos de la Comisaría Quinta rescataron a una mujer de 33 años, que fue amenazada de muerte por su ex pareja; además le provocó lesiones en el cuerpo y la privo de su libertad en su vivienda cuando se presentó a retirar sus pertenencias; en la casa se secuestró un cuchillo, un trozo de madera y droga.

La intervención tuvo lugar el lunes a las 04:35 de la madrugada, cuando un adolescente de 16 años se presentó en la Comisaría Quinta, informando que su madre se encontraba pidiendo auxilio desde el interior de la vivienda de su ex pareja, ubicado en la manzana 57 del barrio Eva Perón de esta ciudad.

Los uniformados rápidamente acudieron al lugar, donde escucharon gritos de auxilio de una mujer provenientes del interior de la casa; ante esa situación y conforme las facultades conferidas por el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Formosa, utilizaron la fuerza para abrir la puerta de la casa e ingresaron, encontrándose con una mujer de 33 años que presentaba lesiones en el cuerpo.

La víctima refirió que el domingo último alrededor de las 11:00 de la mañana, acudió a la casa de su ex pareja de 34 años, para retirar algunas pertenencias que habían quedado.

También agregó, que el hombre la agredió con golpes de puño, le provocó lesiones con un cuchillo, la amenazó de muerte y la privó de su libertad en una habitación de la casa.

El lunes cuando advirtió que el hombre no se encontraba, logró salir de la pieza y se trasladó hasta la puerta de acceso, pero no pudo ganar la calle, en virtud a que se encontraba con llave; por eso comenzó a gritar hasta que alguien la escuche.

La mujer fue trasladada por una ambulancia del SIPEC al Hospital Distrital Nº 8, donde recibió asistencia médica y luego le otorgaron el alta por presentar lesiones leves; luego acudió a la Comisaría donde radicó la denuncia por lo sucedido.

En la escena del hecho se realizaron las actuaciones con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica, observándose manchas rojas en algunos sectores de la casa que presumiblemente serían de la víctima. Además, se secuestraron algunas prendas de vestir, un cuchillo y un palo de madera que habrían sido utilizados para la consumación del hecho.

También secuestraron dos bolsas que contenían cerca de 2 kilos de marihuana, conforme el test de orientación que realizo personal de Drogas Peligrosas, y que según la víctima le pertenece al agresor.

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “Privación Ilegítima de la Libertad, Lesiones con el Uso de Arma Blanca y Amenazas por Motivo de Género” con intervención de la jueza de feria, Dra. Laura Karina Paz.

La investigación continúa ya que el sujeto se encuentra plenamente identificado y sería inminente su aprehensión.

