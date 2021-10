Residente se lanza contra J Balvin: «tu música es como un carrito de hot dog»

Compartir

El puertorriqueño cuestionó al cantante de reguetón por querer “boicotear” la entrega de los Latin Grammy de este año.

Hace unos días J Balvin mostró su inconformismo por la falta de representación del género de reguetón en las nominaciones los Latin Grammy que se celebrarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Según el artista urbano, la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza. Posición que recibió la atención del rapero puertorriqueño, Residente.

No obstante, la arremetida del intérprete de ‘Ahora’ y ‘Morado’ en contra de los Latin Grammy no paró allí, pues además pidió al resto de sus colegas no asistir a la ceremonia que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena. “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”, agregó.

Residente publicó un duro video en su cuenta de Instagram contra el colombiano y lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

Le parece que no es correcto decirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asista, “porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados”.

El rapero le recuerda a J Balvin que además este año Rubén Blades será nombrado la persona del año. “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el artista puertorriqueño.

Pero fue más allá y le dijo al colombiano que el año pasado cuando estuvo nominado en varios premios ahí sí no pidió boicotear la ceremonia. “Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste una solo y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”.

Residente aprovechó el video para lanzarse contra la música del artista urbano, comparándola con un carrito de hot dog.

Ante lo dicho por Residente, el artista colombiano solo le comentó: “Respeto tu opinión”.

Es clave mencionar que algo similar ocurrió en 2019, cuando Daddy Yankee creó un movimiento en redes sociales bajo la etiqueta #SinReggaetónNoHayGrammyLatino, pues él también se quejó en aquel momento de la misma situación.

Uno de los más desilusionados por las nominaciones a los Latin Grammy de aquella edición también fue un colombiano: Maluma, quien a través de Instagram stories compartió con sus más de 40 millones de seguidores en la red un mensaje para expresar su sentir, pues no estuvo considerado en ninguna de las categorías con su álbum 11:11.

“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación, tanto esfuerzo, el mejor disco que hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español…. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo”, escribió.

