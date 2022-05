Resolución de las 19 materias: JxC insiste con que Basterra responda preguntas ante la Legislatura

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se refirió a la Resolución del Ministerio de Educación de Formosa que permite a los estudiantes pasar de año adeudando decenas de materias; indicó que solicitaron la presencia del ministro Luis Basterra en la Legislatura para que responda una serie de preguntas, pero que lamentablemente el pedido no avanza. Asimismo, durante la sesión de ayer, hubo un cruce entre los legisladores por dicha cuestión.

«A raíz de la Resolución de que pasen todos con previas queremos que el ministro Basterra sea convocado a la Cámara de Diputados», comenzó diciendo.

Y agregó que dicha Resolución se trata de una «cachetada» a la calidad educativa y que «nosotros tenemos y defendemos el concepto de educación pública gratuita y de calidad. Con esto no se da orden al mérito, sino que lo que se busca es que el índice de estadísticas dé positivo para que puedan mostrar a nivel nacional una falacia».

«En Formosa el nivel educativo es pobre, cada vez estamos peor», lamentó.

Seguidamente Zárate aseveró: «la idea es pedirle al ministro que nos explique cuál es la política para el futuro, cómo recuperamos a los chicos, qué inversión aparte va a haber, qué capacitaciones a los recueros humanos en relación a este tema tienen pensadas y fundamentalmente ver cómo hacer para que estos chicos puedan llegar en mejores condiciones a un nivel terciario».

Al ser consultado si es que el pedido formal ya se realizó respondió que sí. «Si Basterra no puede venir, pedimos que mande a los Directores de Niveles para que respondan las preguntas», dijo y dejó en claro que no cree que se trate de una Resolución que haya sido sin «pensarla», pero que «estamos preocupados por el día después. La educación es una politica de Estado, pero evidentemente del Estado de Insfrán y no de todos los formoseños».

Pedido para el

Ministro Quintana

Por otro lado, el legislador reconoció que «también tenemos otro pedido que guarda relación con la producción, se trata del llamado al ministro Quintana para que venga a la Cámara o a la Comisión. Hace dos semanas atrás hablamos con los del Bloque del PJ para que se sumen al pedido y el funcionario venga a responder una serie de preguntas, así como sucede en el Congreso de la Nación, que no sea una interpelación, sino más bien preguntas de los Bloques. Nos dijeron que iban a consultarlo y que no les parece mal, estamos esperando que nos contesten».

Finalmente, el legislador dejó en claro que «lo que estamos pidiendo es que la Legislatura funcione, estamos con inconvenientes para ello porque el PJ se cierra en los números».

Sesión en Legislatura

En este marco, durante la sesión de ayer a la tarde el diputado de Juntos por el Cambio Miguel Montoya pidió la palabra para solicitar a sus pares que se sumen al pedido de informe al ministro de Educación, pero después de un cruce con diputados del PJ la solicitud fue rechazada.

Por otro lado, quedó aprobada la versión Taquigráfica al periodo 2022; el proyecto de resolución para declarar de Interés Legislativo el Acto Cultural en el marco de los «211 años de vida independiente de la República del Paraguay», a realizarse el a13 de mayo de 2022 en la ciudad; además se declaró interés Legislativo la 7 ma Edición de los Juegos Juveniles Formoseños 2022 a realizarse desde el 20 de mayo hasta el 5 de junio de 2022 en la provincia».

