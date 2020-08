“Resolvimos una deuda imposible” y “ahora está despejado el horizonte”, afirmó Alberto

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández afirmó que el acuerdo con parte de los acreedores externos implica resolver “una deuda imposible” en medio de “la mayor crisis económica” y de una pandemia, a la vez que permite recuperar “autonomia de decisión”, por lo que “ahora está despejado el horizonte”.

El presidente también llamó a los empresarios a “comprometerse” para desarrollar sus negocios, ahora con un mejor escenario.

Al anunciar el relanzamiento del plan Procrear, Fernández celebró el acuerdo alcanzado con los principales grupos de acreedores de la deuda pública para canjear US$ 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero, y afirmó que este tipo de planes se pueden llevar adelante “sin los enormes condicionantes de la deuda”.

“Mi mayor satisfacción es que con el acuerdo logrado con los bonistas, y con el lanzamiento el mismo día casualmente del maravilloso programa que Cristina (Fernández de Kirchner) creó y que se llamó Procrear, estamos dando un símbolo de lo que la Argentina debe hacer en el futuro”, remarcó el Jefe del Estado.

En ese sentido, subrayó que con el acuerdo con los bonistas se recuperó “autonomia de decisión y de definir qué país queremos”.

Más temprano, en una entrevista con el sitio Cenital, difundida esta mañana, el presidente sostuvo que con el acuerdo alcanzado esta madrugada por el Ministerio de Economía con los principales grupos de acreedores de la deuda pública, la Argentina “resolvió una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia”.

El mandatrio destacó que “ahora está despejado el horizonte” y le pidió a los empresarios que “se comprometan a poner al país de pie”, ya que tienen un “mejor escenario” para proyectar sus negocios.

En tanto, al hablar durante la presentación de una nueva etapa del plan de viviendas Procrear, el presidente agregó que “para Argentina significan 37.700 millones de dólares menos” a pagar “en los próximos 10 años” y si se considera “lo que Argentina se había comprometido a pagar en 5 años, ese alivio es 42.500 millones de dólares”.

“Hemos recuperado autonomía para destinar recursos, para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios tengan crédito e impulsar la producción, para que impulsando la producción recuperemos el empleo”, aseguró el mandatario.

Fernández afirmó que “esta deuda fue una deuda cuantiosa”, que “abrumó a todos”, que no sabían si serían “capaces de poder encontrar una respuesta”, aunque estaban “seguros de los límites” que se habían puesto “para alcanzar esa respuesta”.

“Les dijimos que íbamos a poner al país de pie y que la deuda no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos para que ese desarrollo se vuelque, no a la especulación, sino a la producción y el trabajo, y lo estamos logrando”, afirmó Alberto Fernández.

El jefe de Estado agradeció “a los acreedores, que entendieron que Argentina, ofertando lo que estaba ofertando, estaba haciendo un enorme esfuerzo”.

También agradeció “a los organismos internacionales”, a “150 economistas que se sumaron a la propuesta argentina, entre ellos seis premios Nobel” y a “la comunidad del derecho, donde aparecieron las firmas de los mejores abogados del mundo diciendo que lo que plantea Argentina es correcto”.

“Estamos dando muestras que las cosas se pueden hacer de otra manera y lo estamos haciendo”, indicó Fernández.

“En política, nada es más importante que la palabra empeñada. Y creo que estamos cumpliendo con nuestra palabra y con nuestro objetivo. El acuerdo al que hemos llegado con los acreedores nos permite recuperar autonomía para empezar a construir el país queremos” señaló más tarde el mandatario en un texto publicado en las redes sociales de Twitter y Facebook.

En ese sentido, agregó: “Eso implica, entre otras cosas, que podamos destinar recursos para que los argentinos puedan tener la vivienda que merecen a través del programa Procrear, que inició Cristina Fernández de Kirchner y que relanzamos hoy junto a María Eugenia Bielsa y Fernanda Raverta”.

“También implica que nuestros empresarios puedan acceder al crédito, volver a producir y así recuperar el empleo, tan necesario para que podamos ponernos de pie otra vez. Para eso vamos a necesitar de todos y todas”, remarcó..

Y por último subrayó: “Estamos en deuda con muchos argentinos y vamos a empezar a pagarla. El mejor tiempo es el que podemos construir a partir de hoy”.

Tanto durante la entrevista concedida durante la mañana, como en el anuncio del plan Procrear, el presidente resaltó la figura del ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

“Guzmán fue central. Él recogió cuáles eran los objetivos que debíamos alcanzar y se dio una estrategia correcta. Ése es un enorme mérito suyo. Trabajamos todo este tiempo muy juntos y así lo vamos a seguir haciendo. Martín es un hombre de un enorme valor técnico y ético”, consideró Fernández durante el reportaje concedido esta mañana.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario afirmó que “los empresarios tienen hoy un mejor escenario para proyectar sus negocios y la Argentina necesita que se comprometan a poner al país de pie”.

En ese marco, Fernández pidió a los empresarios que “entiendan que tras la pandemia debemos repensar muchas cosas” y aseguró: “nos dimos cuenta de la debilidad del sistema financiero mundial”.

“Ahora debemos construir un capitalismo con más compromiso social. Que distribuya mejor las ganancias. Un capitalismo que privilegie la opinión del gerente de producción antes que el parecer del gerente financiero”, agregó.

“En estos siete meses nos dijeron que no entendíamos nada y que estábamos camino al fracaso porque no aceptábamos las ofertas de los acreedores. Resulta que finalmente cerramos un acuerdo que le permite a la Argentina ahorrarse 33.000 millones de dólares de la deuda asumida en los próximos diez años. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, concluyó el mandatario.