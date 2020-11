Respetando las medidas sanitarias se podrá visitar a difuntos este domingo 1 y el lunes 2

Compartir

Desde el Departamento Cementerios de la Municipalidad informaron que las necrópolis Nuestra Señora del Carmen y San Antonio estarán abiertas, para visitar a los seres queridos que han partido al descanso eterno, este domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, en la conmemoración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Al respecto, la Ing. María Antonia Giménez, jefa del Departamento Cementerios, brindó detalles acerca de los horarios y los protocolos establecidos.

“Tenemos muy en cuenta las medidas tomadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, el cual habilita la visita a los familiares los domingos y feriados de 10 a 18 horas, y por ese motivo desde el Municipio nos adherimos a esos días y horarios para permitir la visita a los fieles difuntos en los cementerios”, explicó la funcionaria.

Al mismo tiempo, detalló las recomendaciones que deberán tener en cuenta aquellos que asistan a los cementerios: “Habrá una persona en la entrada tomando la temperatura y colocando alcohol en gel y se hará entrega de folletos informando acerca de las siguientes recomendaciones: no ingresar más de 10 personas por grupo familiar, y si es un grupo familiar numeroso hay que tratar de dividirlo; todos deberán utilizar barbijo en todo momento; no se deberán colocar jarrones con flores naturales para evitar la propagación del dengue y no hay que dejar velas encendidas”.

Por último, la funcionaria subrayó: “Disponemos de baños químicos y del personal que irá recorriendo los cementerios, verificando que se cumplan todas las medidas sanitarias y de seguridad, y también tendremos la colaboración de las direcciones de Tránsito y Prevención y Emergencia del Municipio, del SIPEC y de efectivos de las Comisarías Segunda y Cuarta. Hace más de un mes que nos venimos preparando para que todo esté organizado y controlado, teniendo en cuenta que en estas fechas hay una gran afluencia de gente que visita a sus familiares fallecidos”.

Más unidades de colectivos

Por su parte, desde la Subsecretaría de Transporte y Emergencia informaron que, durante el domingo 1 y el lunes 2, las líneas 60 y 70 del servicio de transporte urbano de pasajeros extenderán sus recorridos hasta el cementerio de San Antonio y se incorporarán cuatro unidades más por línea.

