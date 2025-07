Retenciones: el Gobierno evalúa una rebaja para la carne y el campo espera una señal para los granos

El Gobierno analiza una medida de alivio fiscal al campo, que sería presentado este fin de semana cuando el presidente Javier Milei participe del acto de inauguración de la exposición de la Sociedad Rural. El anuncio incluiría una baja de retenciones para la exportación de carne vacuna, aunque en el sector esperan una señal impositiva para la venta de granos.

La expectativa en el agro sobre una medida tributaria permanente y no transitoria como fue la rebaja temporal de retenciones para los granos y que terminó a fines de junio volvió a estar en la primera línea de discusión entre los productores en el contexto de exposición en la Rural y con una fuerte presencia política del Gobierno nacional a lo largo de estos días.

El propio Milei se reunió la semana pasada con la Mesa de Enlace. En ese encuentro el jefe de Estado aseguró que las retenciones están “en la mira” del Poder Ejecutivo para poder concretar rebajas de alícuotas, pero que la situación fiscal aún no le permitía a la Casa Rosada apurar ese tipo de medidas.

En las últimas horas volvieron a arreciar las versiones y trascendidos sobre una señal tributaria desde el Gobierno al campo y las retenciones fueron materia de especulación. Se habló, incluso, de un Bopreal específico para los productores agropecuarios. Es decir, que el Banco Central extienda la posibilidad de suscribir a esos títulos en dólares emitidos por la autoridad monetaria hacia los productores que hayan pagado retenciones en estos años. La idea, que forma parte de las propuestas surgidas desde el propio sector agroexportador, fue descartada este mediodía por fuentes oficiales ante la consulta de Infobae.

Alguna pista dio uno de los dirigentes principales de la entidad que celebra este año su 137° exposición. “Se habla de una baja de retenciones a la exportación de carne de novillo. Sería un gesto para un sector, que además representa un bajo costo fiscal: menos de USD 200 millones por año. Pero el sector, en general, está esperando novedades para los granos, porque ahí está el gran freno para el sector”, destacó Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural.

La semana pasada el presidente Milei ratificó su compromiso de que las retenciones serán el próximo impuesto que buscará reducir. Los referentes del sector agropecuario recibieron la confirmación adicional de que la próxima rebaja de derechos de exportación será “definitiva y no transitoria, como ha sucedido hasta ahora”, de acuerdo con los términos expresados por el jefe de Estado. “Ese compromiso se llevó la Mesa de Enlace”, confirmó Nicolás Pino después de la reunión.

“El compromiso del presidente Milei fue que las tiene en la mira [a las retenciones], esos fueron los términos que él usó, que va a ser el próximo impuesto que va a bajar para el sector productivo. También, el compromiso de que la próxima rebaja de retenciones sea definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”, dijo Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria.

La ventana de retenciones más baja para soja y maíz tuvo vigencia desde fines de enero hasta el último día de junio, y a pesar de la expectativa del sector de una extensión de esa medida (algo que sí sucedió para el trigo o la cebada, hasta marzo de 2026), el Gobierno no cedió y determinó el regreso de las alícuotas a 33% para los granos de soja y 12% para maíz.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que “el aporte del agro en materia de divisas en el mercado de cambios en el 2025 totalizará USD 32.070 millones”, levemente por encima del monto del 2024 debido a un mayor volumen exportado que compensaría la baja de precios internacionales. La entidad mencionó que este cálculo incluyó tanto el mercado oficial como el flujo ingresado por los mercados financieros durante el período de vigencia del dólar blend.

En el mismo informe se indicó que durante el primer semestre del año ingresaron USD 18.100 millones, equivalentes al 56% del total proyectado, y se destacó que esta proporción “se ubicó por encima del promedio de los primeros semestres de los últimos 15 años”. Hacia adelante, se proyectó que el aporte mensual del agro “retroceda sustancialmente” debido a la finalización del esquema de rebaja temporal de derechos de exportación para granos gruesos, con un nuevo pico estacional esperado para la cosecha fina de noviembre y diciembre.