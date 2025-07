Retenciones: qué necesita Javier Milei para eliminarlas «de un plumazo» y qué margen fiscal

Este sábado, el presidente Javier Milei presidirá el acto inaugural de la Exposición Rural en Palermo y el agro está a la expectativa por la posibilidad de que se anuncie una nueva medida de alivio al sector. Según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, se puede esperar «un discurso que esté en las tapas de los diarios al otro día».

Es que, desde el 1° de julio, el Gobierno le puso fin a la rebaja temporal de retenciones al campo, por lo que los productores volvieron a pagar una alícuota mayor, al mismo nivel que en enero de 2025, en lo que respecta a la soja (33%) y el maíz (12%).

Esto encendió nuevamente los reclamos del sector por un alivio fiscal: la medida fue muy cuestionada por los representantes del campo, quienes le pidieron al Ejecutivo Nacional rever la decisión, ya que generaba un perjuicio para las exportaciones.

Sorprendentemente, en una reunión privada con los líderes de la Mesa de Enlace en el predio de La Rural, el Presidente les prometió que el próximo impuesto a eliminar serán los Derechos de Exportación (DEX), conocidos comúnmente como retenciones.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario tuvo un encuentro con Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Nicolás Pino (SRA), quienes le plantearon las inquietudes del sector respecto al tipo de cambio, cuál es el margen de ganancias y la desregulación de organismos, entre otros aspectos.

Si bien no hubo precisiones acerca de los plazos, las partes se quedaron con la sensación de que este tributo será eliminado de manera definitiva. «No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda de que el Presidente algo va a decir», señaló Pino en diálogo con Radio Mitre.

Tal es así que, durante las últimas horas, circuló un rumor acerca de que el Presidente anunciaría el próximo sábado 26 una rebaja de retenciones permanente para algunos productos clave (entre ellos, la carne de novillo).

Aunque más tarde se confirmó que la información detallada sobre un proyecto de «recomposición histórica» al agro se trataba de una fake news, el sector aún espera «algo», un gesto de parte del Gobierno.

Tal como detalló El Cronista, la propuesta, que trascendió como un presunto cable de la agencia internacional Reuters, en realidad no es una idea del equipo económico, sino una síntesis de distintos mecanismos de tipo financiero «de muy compleja instrumentación» que idearon desde agrupaciones rurales de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

Ahora, con la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a La Rural este jueves, el campo se encuentra a la expectativa de un nuevo guiño oficial.

En este escenario, El Cronista dialogó con diferentes abogados tributaristas para conocer cuán necesario y relevante sería para el sector agropecuario que el Ejecutivo aplique un alivio fiscal sobre los derechos de exportación: cuál es el margen de maniobra de Milei y Caputo en un escenario en el que priorizan mantener el superávit fiscal.

«Eliminarlas [las retenciones] sin afectar el equilibrio fiscal requeriría que el Gobierno compense esa pérdida con más recaudación por crecimiento, más ingreso de divisas o recortes de gasto. No veo margen para subir impuestos, y tampoco creo que ese sea el camino que se busque», señaló Diego Fraga a este medio.

En esa misma línea, Sergio Biller explicó que, si se eliminan las retenciones, va a bajar la recaudación, aunque detalló que «aportan al sistema, pero no son lo que más aporta, como Ganancias, IVA y cargas sociales».

«No es un porcentual muy grande, estará en el orden del cuarto o quinto grupo. No considero que sea un monto muy considerable», detalló. Y, en este sentido, consideró «viable» una posible reducción de «los DEX o aplicar DEX segmentados por zona, algo que se baraja entre los tributaristas».

Por su parte, Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin & Abelovich, dejó en claro que la meta de esta administración es el equilibrio fiscal. «No creo que hagan algo que ponga eso en riesgo. Entiendo que se podría sustentar en la recaudación que arrojan los impuestos transaccionales (IVA, Ganancias, Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios).

Está claro que las retenciones al campo siguen siendo una fuente relevante de ingresos para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Sin embargo, la clave para su debida y necesaria eliminación podría estar en el timing y en cómo se administre esa transición.

«Fiscalmente, no es imposible sacar las retenciones de un saque, pero hay que tapar un hueco importante del PBI», precisó Fraga. En ese aspecto, enumeró los tres pilares en los que se apoya el jefe de Estado:

Más superávit primario (ingresos totales superan los egresos totales, sin contar intereses de la deuda). En junio alcanzó los $ 790.533 millones, por el empuje de la rebaja de retenciones.

Boom de divisas y efecto impuestos indirectos: la quita puede adelantar ventas del agro. Con un dólar competitivo, lo perdido en DEX se recupera vía IVA, Ganancias y Débitos y Créditos Bancarios.

Financiamiento ‘puente barato’: con riesgo país en baja, el Tesoro podría rollear o emitir en pesos a costo razonable para cubrir el bache de caja mientras maduran los puntos anteriores. «Hay ventana para borrar las retenciones de un plumazo, pero exige disciplina fiscal de hierro y un shock de dólares», sostuvo el especialista.

Bajo este escenario, Caranta sumó que es necesario eliminar derechos de exportación al agro porque implica un desincentivo a exportar. «Y son las exportaciones las que aportan los dólares que la economía necesita para no emitir y seguir combatiendo la poca inflación que queda», destacó.

Incluso, comparó la realidad fiscal de la Argentina con respecto a otras ‘naciones modelo’. «Ningún país de los que nos queremos parecer cobra retenciones a las exportaciones. Eso le quita competitividad al producto argentino. Es un tiro en los pies. Un gol en contra», sentenció.

Por su parte, Biller, socio de González Fischer y Asociados S.A, entiende que es poco probable eliminar las retenciones al campo de la noche a la mañana sin que se vean afectadas las cuentas públicas. Debido a ello, cree que es más factible reducir alícuotas a diferentes productos o por zonas.

«(Esto) dinamiza la economía del campo. Hay muchas empresas que están haciendo pedidos de concursos preventivos y están con cesación de pagos, parte del contexto por el alto costo en dólares que tienen», marcó el especialista.

Y agregó: «La baja de los DEX haría que estas empresas no entren en ese límite de cesación de pagos o quiebra. También harían que liquiden con más velocidad y entren más divisas al país, las cuales se destinarían para pagar los intereses de la deuda».

Entre las alícuotas que podría reducir el Ejecutivo, el experto remarcó: «Veo viable que haga una reducción, temporal o definitiva, de las retenciones (en algunos productos). En particular, los derechos de exportación a la soja, se torna casi inviable que todas las hectáreas del país elijan sembrar y cosechar soja. Se están volcando a lo que es el trigo y maíz».

Y apuntó: «Si hay una rebaja temporal, desde un punto de vista marketinero, prima al que se apura a liquidar divisas. En cambio, si eliminás los DEX es muy difícil volver a restaurarlos».



Cuántos dólares liquidó el campo desde la rebaja de retenciones

Según ARCA, la recaudación de junio evidenció un aumento en los ingresos por Derechos de Exportación impulsado por la rebaja temporal de las retenciones a la soja y al maíz.

«En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 1.219.813 millones con una variación interanual de 183,9%», destacó el fisco, que además indicó que se registró una incidencia positiva por la suba en el tipo de cambio (por cada dólar exportado, entran más pesos) y dos días hábiles más de recaudación con relación al año anterior.

De acuerdo a la síntesis que brindó Fraga, la recaudación de los DEX también saltó porque «los productores apuraron liquidaciones antes que vuelvan a subir las alícuotas» y, a su vez, producto de que fue la «mejor cosecha tras la sequía del año pasado».

En ese aspecto, un informe de la consultora LCG, al que tuvo acceso El Cronista, reveló que entre febrero y junio, impulsadas por la baja transitoria de retenciones, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de los principales productos agrícolas (maíz, trigo, soja y derivados) promediaron u$s 200 millones diarios (u$s 300 millones en mayo y junio).

Liquidación del agro con rebaja temporal de retenciones (Fuente: LCG)

No obstante, cuando el Gobierno ratificó que no iba a prorrogar la rebaja de alícuotas para la soja y el maíz, «el promedio cayó a apenas u$s 26 millones diarios, apenas un 10% del nivel previo».

En términos de ingresos, el documento resalta que «en junio se liquidaron u$s 3.800 millones por los principales productos agrícolas», mientras que en julio llegan a u$s 3.200 (hasta el 18 de julio). «Es probable que en las próximas semanas veamos saldos liquidados más cercanos a u$s 500-1.000 millones (mensualizados)», proyectaron.

A partir del 30 de junio, el agro ya no tiene incentivos para apurar la liquidación (la oferta de dólares con rebaja de retenciones finalizó el 22 de julio). Probablemente, la llegada de nuevas divisas tendrá un amplio margen para impactar en las cuentas.