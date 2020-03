Retenciones: Rolando Zieseniss afirmó que la filial Formosa de la FAA no adhiere al paro

Compartir

El director titular del Distrito Uno de la Federación Agraria Argentina (FAA), Rolando Zieseniss, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, habló de su postura al respecto del paro agropecuario en rechazo a la suba de retenciones impuestas por Nación y aseguró que desde su filial no acompañan al medida.

Vale decir que las entidades que conforman la Coordinadora de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) dieron inicio a la medida de fuerza previamente anunciada – paro de cuatro días – que comprende el cese de la comercialización de granos y ganado, acompañado por movilizaciones a la vera de las rutas, en protesta por la decisión del Gobierno Nacional de elevar en tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de la soja.

El paro que realizan la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria (FAA) se extenderá hasta la medianoche del jueves, y se realizará sin cortes de rutas ni desabastecimiento de alimentos perecederos, de acuerdo con lo expresado por las entidades rurales.

En este marco, Zieseniss explicó que «internamente la Federación Agraria, incluido el concejo directivo está dividido por este paro que lo impulsa la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que responden a los grandes sojeros y defienden ese interés del 3%», dijo al mismo tiempo que recordó que «esta es una reivindicación vieja, desde el 2008 Federación Agraria ha planteado que se segmente las retenciones, es decir, que realmente se apliquen a aquellos que lo pueden pagar, que son los grandes productores de la pampa húmeda y los medianos y pequeños productores y las economías regionales se segmenten porque no está en condiciones y la situación es muy crítica, estamos pasando un momento malo por falta de políticas para las economías regionales y por el clima».

«Entonces al tener respuesta en estos aspectos nosotros consideramos que Federación Agraria no se puede adherir al paro, porque está logrando que se implemente medidas y es injustificado que realicen. Esto llevó a que el consejo directivo de federación agraria como estaba dividido vote por dejar libre a sus asociados y aquel que quiere se adhiere y aquel que no quiere no», sostuvo.

Confirmó que «como dirigente de la Federación Agraria de base federal, no me adhiero al paro y mi filial tampoco se adhiere junto a otras que no están de acuerdo porque no es justificado una medida de fuerza».

«Esto responde a la presión de los Autoconvocados que no tienen entidad gremial porque la exportación de carne se mantiene igual, está en el 9%, el maíz y el trigo están igual, el girasol bajo al 7%, las retenciones bajaron, y el compromiso de que lo recaudado en ese 3% se va a volcar en economías regionales, o sea se reingresa esa plata que se cobra en fortalecer distintas políticas especiales para la economía regionales», aseveró.