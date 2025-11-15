Retirados de Fuerzas Armadas y de Seguridad en Formosa denuncian estar sin cobertura médica de IOSFA

Retirados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad de la Nación y personal civil jubilado —incluyendo integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería y Prefectura Naval— denunciaron una grave situación de emergencia sanitaria que afecta a miles de afiliados de IOSFA en Formosa. La presentación fue realizada durante una reunión informativa realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, encabezada por el delegado provincial de ASUBA, SP (R) Javier Manuel Ramos.

Servicios suspendidos

y afiliados sin atención

médica

Según expusieron los retirados, desde junio de 2025 están suspendidos los servicios de Odontología y Kinesiología, y desde el 1 de octubre los prestadores nucleados en ACLISA, junto a bioquímicos y anestesistas, interrumpieron todas las prestaciones por falta de pago. Esto dejó a miles de afiliados sin acceso a servicios médicos esenciales, situación que calificaron como de “total indefensión y abandono de persona”.

Ante esta gravedad, la Defensoría remitió actuaciones a la Sede Central de IOSFA y al Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Luis Alfonso Petri, exigiendo que se restablezcan las prestaciones de manera urgente a través de prestadores privados y de confianza de los afiliados. La institución advirtió que derivar a los afectados al saturado sistema público provincial es “inviable” y podría generar un colapso sanitario.

Caída de convenios

y pérdida de 800

prestadores

Los denunciantes explicaron que el deterioro en los servicios no es reciente, sino que responde a una sucesión de recortes y pérdida de convenios en los últimos años. Señalaron la interrupción de acuerdos con entidades como FEMEFOR y APS, lo que significó la pérdida de 800 prestadores para una población de aproximadamente 14.500 afiliados en Formosa.

“Antes, con solo presentar el DNI, el afiliado podía atenderse con su médico de confianza. Hoy ni siquiera contamos con prestaciones básicas”, expresaron.

IOSFA: tercera obra social del país, pero con déficit récord

IOSFA es la tercera obra social con mayor cantidad de afiliados en Argentina, superando los 600.000 beneficiarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A pesar de tener los descuentos más altos del sistema —entre el 6% y el 8% del haber—, la obra social atraviesa un déficit histórico y creciente.

Los retirados responsabilizan directamente a la conducción del Ministerio de Defensa y a la inestabilidad institucional dentro de IOSFA, que tuvo tres presidencias diferentes en un año, sin capacidad de frenar el gasto ni el endeudamiento. El panorama es crítico: de un superávit de casi $3.000 millones en 2023, la obra social pasó a acumular una deuda superior a los $200.000 millones en menos de dos años.

A esto se sumó un crédito por $40.000 millones tomado ante el Instituto de Ayuda Financiera para Pensiones Militares (IAF), con tasas superiores al 50% anual, lo que —según los denunciantes— profundizó la crisis financiera en lugar de solucionarla.

Gastos irregulares

y presunta malversación

Los afiliados expresaron indignación por lo que consideran un desmanejo y posible malversación de fondos públicos. Señalaron que, mientras los servicios médicos se recortaban, la conducción de IOSFA habría autorizado gastos millonarios en cuestiones ajenas a la atención sanitaria: medallas protocolares, reparaciones innecesarias, vales de combustible y mantenimiento de compresores.

A ello se suma la denuncia presentada por ATE, que solicitó a la Justicia investigar un presunto convenio por $50.000 millones firmado con la empresa Suizo Argentina S.A. sin los debidos procesos de licitación. La firma fue mencionada recientemente por su presunta participación en un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Afiliados sin servicios

básicos y un reclamo

que crece

Pese a promesas de auditorías y modernización informática bajo la presidencia de Betina Surballe, los afiliados aseguran que no se brindan ni los servicios mínimos, incluso cuando aportan mensualmente sin interrupciones. En varios casos, deben afrontar gastos médicos imposibles de cubrir, sin posibilidad de reintegro inmediato.

“La gente paga todos los meses, pero no recibe atención. No hay médicos, no hay laboratorios, no hay odontología. Es una situación de abandono absoluto”, afirmaron durante la reunión.

La Defensoría exige

respuestas urgentes

La Defensoría del Pueblo intimó formalmente a IOSFA y al Ministerio de Defensa a:

• Restablecer de inmediato las prestaciones médicas a través de prestadores privados.

• Garantizar calidad y continuidad en la atención a afiliados y familiares.

• Evitar derivaciones al sistema público de salud provincial, por su alto nivel de saturación.

• Implementar mecanismos de pago inmediato a prestadores para reactivar servicios esenciales.

• Investigar responsabilidades administrativas y penales por el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Mientras tanto, la situación sanitaria de los afiliados continúa empeorando y los reclamos crecen en todas las provincias afectadas. En Formosa, los retirados advirtieron que no descartan avanzar con acciones colectivas y denuncias penales si no reciben respuestas concretas.