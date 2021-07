Retorno de la presencialidad: explican cómo será la metodología en el Nivel Inicial

Compartir

La directora del Nivel Inicial de Educación de la provincia, la profesora Olga Lotto, brindó precisiones acerca de cómo será la metodología de trabajo que se implementará para el retorno a la presencialidad de los niños y las niñas a los jardines a partir del próximo lunes 26 de julio.

La vuelta de las actividades áulicas serán de forma progresiva y bajo protocolos para el cuidado de la salud teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, medida que incluye a nueve delegaciones zonales de la provincia, siendo una de ellas Formosa.

Destacó la funcionaria al respecto que “es una excelente noticia muy esperada por todos, tanto docentes como equipos de conducción, de poder reencontrarse con los escolares”.

En ese sentido, dijo que en particular para el Nivel Inicial, habrá “un modelo diferente” en el retorno a las aulas, ya que “nuestros niños necesitan primero adaptarse y a su vez, el padre, la madre o el tutor a cargo, necesita saber qué atención se le dará”, estimó.

Por lo expuesto, pormenorizó, en la primera semana de clases “tenemos analizada la presencia de cinco niños con cinco tutores, es decir, la asistencia del escolar y su tutor responsable, quien se entrevistará por dos horas con su docente”.

Ese tiempo será destinado, indicó, a realizar la actualización de la ficha de datos personales, y de contarle al tutor sobre la metodología de trabajo, pero entendiendo que “a los padres lo que les interesa en estos momentos es saber qué cuidados y protección se les dará a los niños”, enfatizó.

Es por esta razón, recalcó, este trabajo con cada grupo escolar que será “una tarea paulatina” y que “se irá adaptando de acuerdo a la demanda de la asistencia del niño a la institución”, aclaró.

La convocatoria de la presencialidad desde el próximo lunes 26 es para la totalidad de los jardines de infantes de la ciudad capital, lo mismo que en otras ocho Delegaciones Zonales del interior.

También aprovechó para dejar en claro que “los padres no están obligados a mandar a la escuela a sus niños”, sin embargo puso como ejemplo que el hecho de que “al ver que su compañerito se va al jardincito, también va a querer ir y se lo va a pedir al papá”.

No obstante, “entendemos que (los padres) pueden querer esperar a tener confianza y escuchar las voces del jardín para así llevarlo a su niño”.

Y añadió: “Como todo papá o mamá, queremos saber cómo los van a atender y con las medidas necesarias para cuidar la salud de ellos”.

Por último, la funcionaria recordó que “cada jardín ha recibido un aporte para la compra de kits de elementos de limpieza, así como el aparato para tomar la temperatura”, recalcando que “en ningún momento se dejó de brindar el servicio nutricional en las escuelas”.

