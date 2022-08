Reunión de Comité: la AFA contrató a una consultora para reestructurar el campeonato

Compartir

Los dirigentes del fútbol argentino se reunieron en el predio de Ezeiza y hubo un convencimiento mayoritario para modificar el actual formato. Tal como anticipó Doble Amarilla, se apunta a que sea un torneo con 30 equipos y que involucre a la Primera Nacional. Para esto, se contrató a la consultora McKinsey, la misma que reestructuró los torneos de CONMEBOL y que el propio Alejandro Domínguez se la recomendó a Claudio Tapia en su última visita a Buenos Aires. Según pudo saber este medio, la idea es avanzar firmemente en el cambio de formato -también se considerarán otras alternativa- y que, probablemente, esto se materializará en una Asamblea previo al inicio de la Copa del Mundo.

El Comité Ejecutivo de AFA se reunió este viernes en el predio de Ezeiza y, tal como anticipó Doble Amarilla, se conversó informalmente sobre la idea de reestructurar el campeonato de Primera División de cara a 2023.

La antesala de este encuentro tuvo como particularidad que se dio a conocer el boceto de lo que podría ser el próximo formato del torneo en Primera, que tendría a un total de 30 equipos y que involucraría a la Primera Nacional en uno de los semestres. Si bien este punto iba a ser tratado en el segundo punto del orden del día, finalmente se decidió removerlo y avanzar con otros ítems del temario.

La reunión del Comité inició pasadas las 11 de la mañana y culminó en horas del mediodía. Si bien la idea de un nuevo torneo no se conversó en el cónclave de manera formal, sí hubo un diálogo informal de dirigentes en los que, mayoritariamente, coincidieron en la necesidad de reestructurar el campeonato actual.

La propuesta, que finalmente Claudio Tapia no explicó de manera formal y que adelantó este jueves Doble Amarilla, tiene por objetivo dividir el año de competencia en dos: primero disputar una Copa LPF 2023 con dos zonas de 15 equipos y luego Torneo Top 20 LPF con 20 equipos con los diez mejores de cada zona en un formato de 19 fechas todos contra todos.

Para que el proyecto no sea únicamente una idea de dirigentes, la AFA dio un paso más en esta idea de reestructuración y contrató a la consultora McKinsey, empresa especializada en el diseño de formatos de competencias y que fue la misma que reorganizó las competencias de la Conmebol.

De hecho, según le contaron a Doble Amarilla, el nombre y trabajo de esta consultora llegó a las oficinas de Viamonte por parte del propio titular de la Confederación, Alejandro Domínguez, en su última visita a Buenos Aires donde compartió una reunión con Tapia y dirigentes de los cinco clubes grandes de la Argentina.

La intención de esta consultora es trabajar sobre el proyecto que ya existe -y que está en boca de todos los dirigentes- y agregarle otras alternativas. Lo cierto es que ya hay una intención firme por parte de la AFA de avanzar en una reestructuración del campeonato de cara a 2023 que, además de Primera, podría arrastrar a todas las categorías del fútbol argentino.

En este sentido, según pudo saber este medio, la intención es que se realice una Asamblea en la previa del Mundial para aprobar la modificación de los torneos para 2023, con previo acuerdo y consentimiento de las partes.

¿Cómo es el nuevo torneo

que se analiza en AFA?

La propuesta para modificar el sistema de competición para el año próximo incluye la suspensión de los descensos previstos para este año y alcanzar los 30 equipos con los dos ascensos desde la Primera Nacional. Esta cantidad de participantes se dividirán en el primer torneo del semestre en dos zonas de 15 de acuerdo al ya tradicional esquema de ‘clásicos’ para disputar en la primera parte del año un certamen de 14 partidos más un interzonal tal como se hizo en las últimas dos temporadas.

Para la fase de eliminación directa clasificarán los cuatro mejores de cada grupo para cruzarse en cuartos de final, semifinal y una final única con 18 fechas previstas para este primer semestre. Para el Top 20 de la segunda parte del año clasificarán los diez mejores de cada zona de la Copa LPF para disputar un tradicional campeonato de 19 fechas todos contra todos para determinar un campeón.

En tanto, los cinco últimos de cada zona de la Copa LPF junto con los 10 mejores posicionados de la Primera Nacional jugarán el ‘Torneo Primera Clasificatorio LPF’ también a 19 fechas, todos contra todos para definir el campeón que, además, clasificará a la Copa Sudamericana 2024. En este último torneo los diez mejores se mantienen en Primera División para 2024, mientas que los restantes diez disputarán la Primera Nacional al año siguiente.

Según pudo saber Doble Amarilla, la intención de la AFA es una vez aprobado este sistema en la Liga Profesional buscar replicar este mismo formato en todas las categorías del ascenso para responder a este “momento refundacional” de los certámenes de nuestro fútbol.

Desde la Casa Madre sostienen que los objetivos centrales de este proceso son cuatro: generar mayor competitividad y poner en valor los torneos locales, aumentar significativamente los ingresos por derechos de TV y sponsorización con nuevos productos como el ‘Torneo Primera Clasificatorio’, generar mayor interés del consumidor con formatos más atractivos y disruptivos, además de ‘desdramatizar’ los descensos con la eliminación de los promedios.

