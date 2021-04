Reunión de urgencia: los expertos piden menos circulación y más controles

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó a expertos de manera virtual para analizar la situación epidemiológica. Las medidas se conocerán en las próximas horas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti llevaron a cabo una reunión con diversos expertos y especialistas, junto a otros funcionarios del Gobierno, para analizar la situación epidemiológica antes de lanzar nuevas medidas. La conclusión general es la necesidad de frenar la circulación y aumentar los controles.

“Los especialistas fueron muy elocuentes en precisar que consideran que no es momento de relajar ninguna medida”, aseguraron fuentes oficiales sobre la reunión que duró más de dos horas. También se acordó en la necesidad de seguir recogiendo y evaluando datos para precisar la nueva etapa y recordaron a las autoridades que sistema de salud está saturado y su personal estresado.

Además, los expertos brindaron un panorama de la falta de camas en terapia intensiva, problemas para conseguir oxígeno y hasta en algunos casos plantearon la preocupación por estar cerca el momento de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar.

Los planteos puntuales de los especialistas fueron: mayor control de las restricciones, menor circulación de gente en la calle, repasar qué actividades no esenciales pueden ser reguladas, con la idea de limitar más la circulación. Además, se mostraron los datos de la vacunación en donde se destacaron los porcentajes: 77.3% entre 70/79 años; 71.3% mayores de 80 años y 46.4% 60 a 69 años, todos con una dosis.

Como en otras ocasiones, habrá reuniones con gobernadores ya que las medidas que se podrían anunciar el miércoles o jueves no estarían destinadas solo al AMBA. La cita comenzó a las 18 en Casa Rosada en una jornada donde se confirmaron 443 muertos y 18.793 nuevos contagios.

Los expertos que participaron de manera virtual son el Dr. Luis Cámera (Sociedad Argentina de Medicina), Dr. Omar Sued (Sociedad Argentina de Infectología), Dr. María Marta Contrini (Sociedad Argentina de Infectología Pediatríca), Dra. Susana Lloveras (Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero), Florencia Cahn (Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología), Dra. Elsa Baumeister (ANLIS Malbran – Lab de Referencia), Dra. Cecilia Freire (Asociacion Argentina de Microbiologia), Dr. Gonzalo Camargo (Soc. Argentina de Emergencia)

También el Dr. Pablo Bonvehí (Sociedad Argentina de Infectología), Dra. Angela Gentile (Sociadad Argentina de Pediatria), Dr. Eduardo Lopez (Sociedad Argentina de Infectología Pediatríca), Dr. Tomas Orduna (Hospital Muñiz), Gustavo Lopardo (Sociedad Argentina de Infectología), Dr. Pedro Cahn (FUNDACION Huesped), Mirta Roses y Charlotte Russ.

Como anticipó Ámbito, hay una reapertura del diálogo entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para intentar coordinar la estrategia sanitaria en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El jueves, Santiago Cafiero y Felipe Miguel hablaron por teléfono tras una semana sin contacto directo tras la judicialización del DNU presidencial que suspendió la presencialidad en las escuelas del AMBA.

La saturación del sistema privado de atención en la Ciudad de Buenos Aires acercó posiciones sobre el final de la semana pasada con la Casa Rosada. La urgencia unió los extremos. A través de contactos reservados, Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires exploran un shutdown en la circulación, sólo reservada a esenciales, y en la actividad económica que mantenga abierto solamente en nivel inicial y la educación primaria.

La denominada presencialidad “adminnistrada”, que podría alternarse con virtualidad, para martillar la curva de contagios. Secundaria y universidad dejarían de ser presenciales teniendo en cuenta que involucran al segmento poblacional donde más crecieron los casos positivos de Covid-19 en el AMBA. “En general, en el resto de los países, se usó el criterio de 200 contagios cada 100 mil jóvenes para decretar el cierre de escuelas. En la Ciudad el promedio es de 1350 contagios cada 100 mil y las escuelas siguen abiertas”, advirtió ante la consulta de Ámbito un funcionario del Ministerio de Salud de la Nación.

Este lunes el presidente Alberto Fernández pidió “olvidarse de las diferencias políticas”. “Tenemos que estar juntos trabajando”, señaló.

