Reunión Infantino-Domínguez con candidatura del Mundial 2030 y el Sub20 en la mira

El presidente de FIFA arribó a Paraguay por la mañana temprano y se reunirá con el presidente de la Conmebol. Los ejes del encuentro serán la organización de la Copa del Mundo juvenil y la candidatura conjunta de la de 2030.

Alejandro Domínguez y Gianni Infantino se reencontraron en Asunción en la mañana de hoy y mantendrán una reunión en la sede de Conmebol con dos puntos claves: el Mundial Sub 20 y el 2030.

El presidente de FIFA arribó a Paraguay temprano por la mañana y fue recibido por Domínguez en el aeropuerto. Ambos se trasladaron a la sede de Conmebol y a partir de las 10 (hora de Asunción) se reunirán con los temas centrales del Mundial y luego alrededor de las 11 se realizará una conferencia. En primer lugar, según pudo saber Doble Amarilla, se le solicitará que se tome la decisión de que el Mundial Sub 20 se realice en Sudamérica sin la necesidad de competir con otros postulantes. Argentina se postuló para organizar el certamen y cuenta con el apoyo de todas las Asociaciones miembro de Conmebol para que sea la sede de la competencia.

También desde la Confederación Sudamericana le expresarán de manera formal a Infantino sus intenciones y las bases de la candidatura sudamericana para albergar el Mundial 2030.

Las autoridades sudamericanas buscan que Infantino pueda llevarse de nuestro territorio las ideas claras para poder trasladarlas al resto de las asociaciones que conforman la FIFA y lograr unanimidad en la elección de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay como sedes por sobre España, Portugal y Marruecos y otras que eventualmente pudieran presentarse.

Apelando sobre todo a la idea de ‘devolverle’ la sede mundialista de 1930 a Uruguay y más aún teniendo el buen momento que atraviesa el fútbol sudamericano con Argentina como último campeón del mundo en Qatar 2022.

El propio Infantino confesó en octubre de 2021 en su última visita a Sudamérica: «Una candidatura sudamericana es muy fuerte para organizar un Mundial. Desde siempre se vive el fútbol de una manera increíble, porque el corazón del fútbol está aquí. Sería fantástico organizar un Mundial en Sudamérica”

“Es un honor y una emoción particular estar en Argentina. Es un sitio excepcional. Lo más bonito que tiene este país es este lugar impresionante, porque se vive el fútbol. Todos los argentinos se tienen que sentir orgullosos del predio, porque no hay muchos como éste. No sólo por el espacio y todo lo que se está haciendo, sino por la magia que tiene con los antecedentes de los campeones del mundo. Ya me siento en mi casa”, dijo en esa oportunidad.

Hace poco más de un mes las autoridades gubernamentales de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile y los presidentes de las cuatro asociaciones más Conmebol hicieron una reunión en la que empezaron a definir ya en firme cómo será la presentación que harán. De hecho, tras ese cónclave, Argentina y Uruguay acordaron que el partido inaugural será en Buenos Aires y la final en Montevideo. En esa ocasión Domínguez envió un mensaje contundente hacia Zurich. «Tenemos equipo, creemos en grande, estamos convencidos y FIFA tiene la obligación de volver a casa y honrar la memoria de quienes hicieron el primer Mundial”, dijo el presidente de la confederación sudamericana.

Se espera que a media mañana se dude un encuentro entre Domínguez e Infantino del que también podrían participar presidentes de otras asociaciones. En esa reunión se formalizará es pedido a FIFA con el férreo respaldo de todos los miembros de Conmebol.

Argentina, juega una carta

fuerte por el Mundial Sub-20

Gianni Infantino no planeaba asistir al Congreso de CONMEBOL, sin embargo, la cancelación del sorteo del Mundial Sub 20 que se iba a realizar hoy y la decisión de declinar Indonesia como sede de la competencia mundialista modificaron por completo los planes del mandatario suizo y que de forma relámpago decidió viajar a territorio sudamericano.

Más allá de la candidatura compartida por Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para albergar el Mundial de 2030, Infantino se encontrará con un CONMEBOL y en especial una AFA que reiterará formalmente su pedido para ser anfitrión de la mencionada Copa del Mundo Sub 20. La Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, tal como anticipó Doble Amarilla hace varios días, se comunicó con el ente rector del fútbol mundial y le comunicó sus intenciones de albergar la cita mundialista.

Ante este escenario, FIFA deberá decidir en no más de 72 horas si abre un nuevo proceso de selección para la sede de la competencia Sub 20 que debe pasar por su Consejo o si lo designa de manera directa una sede. En caso de abrir nuevamente las postulaciones, debería ser en un proceso express ya que la decisión tomada por la casa madre del fútbol mundial es mantener la fecha del torneo que dará inicio a mediados de mayo. Si este es el caso hay países como Qatar y Estados Unidos que surgen como posibles opciones.

Si hay un proceso nuevo otra opción es que sea con los países que ya presentaron candidaturas. En su momento por Sudamerica lo hicieron Perú y Brasil. También hubo precandidaturas de Bahrein, Arabia Saudita e Emirados Arabes Unidos. Lo mismo hicieron Mianmar e a Tailandia.

Argentina apuesta a que tiene todo listo ante una designación express y con la no menor carta de presentación de traer el Mundial a la “casa de los campeones del Mundo”. También en AFA sabe que FIFA necesita una sede que le otorgue garantías y esa es una de las diferencias entre Argentina y, por ejemplo, Perú. La Federación Peruana aún lucha contra ciertas dudas de FIFA respecto a la viabilidad de ese país para poder llevar adelante el Mundial Sub 17 que lo tiene como sede.